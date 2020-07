Fußball-Landesliga: – Der SV 08 Laufenburg hat noch zwei weitere Spieler verpflichtet. In den Kader von SV 08-Trainer Michael Wasmer rücken Torwart Denis Quintero (20) und Gabriel Steffen (17).

Bei Denis Quintero handelt es sich um den jüngeren Bruder von Dany Quintero, dem aktuellen Torwart des Ligarivalen FSV Rheinfelden. Denis Quintero stand in den vergangenen beiden Spielzeiten auch schon im Rheinfelder Tor, spielte aber auch schon in der Schweiz. Er wohnt auch in Laufenburg.

Neu: Gabriel Steffen kommt von den A-Junioren der SG Waldshut-Tiengen zum SV 08 Laufenburg. | Bild: Jürgen Rudigier

Gabriel Steffen spielte zuletzt bei den A-Junioren der SG Waldshut-Tiengen und wohnt in Waldshut.

Den drei Abgängen Alija Kapidzija und Eduard Nowak (beide FV Lörrach-Brombach) und Elvis Gojak (SV BW Murg) stehen damit neun Neuzugänge gegenüber.

Neben Quintero und Steffen sind dies Sebastian Flaig (U18, Grasshopper-Club Zürich), Moritz Hackenberger (SV Buch), Tim Wiessmer (FC Zell), Dennis Heinemann (FC Wallbach), Aggelos Mitkidis (FC Klingnau/CH), Benedikt Illmann und Jonas Sprick (beide JFV Region Laufenburg).