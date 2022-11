von Rolf Rombach

Ringen: – Nichts zu holen gab es für die Ringer-Teams vom Hochrhein.

Ringen TuS Adelhausen bezwingt RKG Freiburg im Südbaden-Derby

Während der KSV Rheinfelden chancenlos, besetzt mit mehreren Ersatzringern, beim KSV Tennenbronn mit 7:27 unterlag, hatte der TuS Adelhausen mit dem 10:17 ein weiteres Mal das Nachsehen gegen den KSV Köllerbach.

1. Bundesliga: KSV Köllerbach – TuS Adelhausen 17:10

Das Bundesliga-Team vom Dinkelberg trat im Saarland ohne 57er an, da nicht mehr Ringerpunkte für einen ausländischen Top-Ringer verfügbar waren. Eigengewächs Felix Krafft (130 kg-Freistil) bestätigte seine Form mit einer knappen 0:5-Niederlage gegen den Ukrainer Oleksandr Khotsianiuskyi. Das letzte Aufeinandertreffen endete noch mit 0:15 innerhalb der ersten Kampfrunde. Punkte gab es nur in drei Duellen. So holte sich Artem Gebekov (61 kg-Freistil) bei seinem zweiten Saisonauftritt einen Überlegenheitssieg in der vierten Minute, Ilie Cojocari (80 kg-Greco) brachte ein ungefährdetes 3:0 über die Zeit, und Krisztian Vancza (75 kg-Greco) war bereits nach zwei Minuten mit einem 16:0-Erfolg fertig. „Es war heute nicht unser Tag“, resümierte TuS-Trainer Sascha Oswald die Niederlage beim Tabellenzweiten.

Regionalliga: KSV Tennenbronn – TuS Adelhausen 27:7

Endlich hat der KSV Rheinfelden wieder einen Kämpfer in der 57er-Klasse, doch taten sich zuletzt weitere Lücken auf. Neuzugang Bogdan Kosariev brachte mit seinem Schultersieg zwar vier Punkte, doch die Ausfälle mehrerer Leistungsträger machten sich ein weiteres Mal schmerzlich bemerkbar. Zudem musste sich der ebenfalls angeschlagene Vincent von Czenstkowski (71 kg-Freistil) schultern lassen, da sonst bereits an der Waage der Kampf verloren gegangen wäre.

Mit einem starken Finish holte sich Patrick Hinderer (66 kg-Greco) einen umkämpften 13:9-Erfolg durch sechs Punkte in der Schlussminute. Ebenfalls kurz vor dem Gong gelang Andrius Reisch (75 kg-Freistil) die Wende. Mit dem Kampf an den Mattenrand sicherte er sich den Ausgleich zum 3:3, den er durch die Regelung der „letzten Wertung“ damit gewann.