Radsport: – Nach intensiver Vorbereitung wird es für Radsport-Profi Nico Denz aus Albbruck nun ernst. Der am Samstag anstehende Halbklassiker „Omloop Het Nieuwsblad“ markiert nicht nur traditionell die belgische Saisoneröffnung der Radsport-Frühjahrsklassiker, sondern ist für Nico Denz ein erster echter Prüfstein in der noch frischen Saison 2023 im Trikot seines neuen Rennstalls „BORA-hansgrohe“.

Das Rennen mit Start in Gent über 200 Kilometer zählt zur höchsten Radsportliga der „UCI World Tour“. Nico Denz, der in der vergangenen Woche seinen 29. Geburtstag gefeiert hat, muss einmal mehr dafür, dass sein noch zu benennender Teamkapitän die Chance bekommt, bei der Entscheidung in Zielort Ninove (Provinz Ostflandern) eine wichtige Rolle zu spielen.

Zuletzt in Spanien, bei der fünftägigen Valencia-Rundfahrt, hatte Nico Denz mit seinen Qualitäten als Helfer dafür gesorgt dass Kapitän Aleksandr Vlasov aus Russland am letzten Tag noch die Chance hatte, in der Gesamtwertung ganz vorn zu landen. Weil Vlasov kurz vor dem Ziel stürzte, musste er sich allerdings mit Rang fünf begnügen.

„Position fahren“ nennt das der Profi Denz vom VBC Waldshut-Tiengen und mein damit, seinen „Chef“ möglichst gut abgeschirmt und kraftschonend an jene Stellen zu bringen, an denen das Rennen vermeintlich entschieden wird. Das schließt allerdings nicht aus, bei einer Ausreißergruppe – wie auf der vierten Etappe in Valencia – dabei zu sein und dann je nach Rennsituation auf eigene Rechnung fahren zu können.

Ob sich eine solche Konstellation beim „Omloop Het Nieuwsblad“ ergeben wird. lässt sich nicht vorhersagen. Primär geht es für Denz darum, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

Vielleicht stehen die Chancen dazu einen Tag später besser. Dann steht Denz in Westflandern bei „Kuurne – Brüssel – Kuurne“ über 195 Kilometer am Start. Dieses Rennen zählt zur UCI Pro Serie (zweite Radsportliga).

Denz hat sich auf die ersten Frühjahrsklassiker zuletzt in Girona/Spanien vorbereitet. Unter den Augen seines neuen Trainers John Wakefield, der dort ein Trainingszentrum hat, wurden bei besten äußeren Bedingungen etliche Trainingskilometer abgespult.