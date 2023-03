Radsport: – Die Fernfahrt Tirreno-Adriatico in Italien wurde für das Team Bora-hansgrohe zu einem großen Erfolg. So holte das Team durch Lennard Kämna (Niedersachsen) auf der vierten Etappe über 218 Kilometer und 2503 Höhenmeter das blaue Führungstrikot des Gesamtschnellsten.

Das bedeutete für Nico Denz auf der Königsetappe (166 km, 3682 hm) einen Tag später viel Arbeit. So war es denn auch der Albbrucker, der als letzter Helfer seines Teams das Tempo an der Spitze des Felds bis in den Schlussanstieg nach Sassotetto an der Spitze bestimmte und damit die Voraussetzung dafür schaffte, dass Kämna und Vlasov (Russland) als weiterer Anwärter auf eine Top-Platzierung in der Gesamtwertung die Chance hatten, beim Finale vorn dabei zu sein.

Gefordert: Nico Denz (Mitte) bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico in Italien. | Bild: Ivan Benedetto / SprintCyclingAgency©2023

Der Plan ging zwar nicht ganz auf, so dass Kämna das Trikot des Gesamtführenden an den Etappensieger Primož Roglič (Slowenien) aufgrund einer Zeitgutschrift von zehn Sekunden verlor, aber sich als Zweiter mit vier Sekunden Rückstand in der Gesamtwertung noch alle Chancen offen hielt. Auch in den beiden abschließenden Etappen schaffte es Denz mit seinem Team, dass sowohl Vlasov (9./+1:10 min) als auch Kämna als Viertplatzierter mit 34 Sekunden Rückstand auf Gesamtsieger Roglič ein Spitzenergebnis erreichten.

Weiter geht es für Nico Denz am kommenden Samstag beim Frühjahrsklassiker Mailand-San Remo.