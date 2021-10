Albbrucker Radprofi Nico Denz träumt noch von einer Teilnahme an der Tour de France. Bei seinem Team DSM gilt er als „Allzweckwaffe“. Starke Helfersdienste bei der Vuelta. Vertrag mit dem deutsch-niederländischen Rennstall wurde um ein weiteres Jahr verlängert.

Radsport: – Wenn Nico Denz in der kommenden Woche bei seiner Frau und seiner kleinen Tochter in Albbruck ist, kann er erst mal die Beine hochlegen. Am Sonntag bestreitet der 27 Jahre alte Radprofi sein letztes Saisonrennen bei