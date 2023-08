Radsport vor 16 Stunden

Nico Denz nimmt Kurs in Richtung WM in Glasgow

Radsport: Albbrucker Radprofi vom Team Bora-hansgrohe startet am Sonntag bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft in Schottland. Missglückte Generalprobe beim Klassiker in San Sebastian dämpft die Erwartungen.