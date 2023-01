von Ralf Schäuble

Radsport: – Schneefall auf Mallorca bescherte Nico Denz und den starken Bergfahrern seines Teams „BORA hansgrohe“ schwierige Bedingungen beim vierten Tagesabschnitt der Mallorca Challenge. Auf einer verkürzten Etappe war für den Profi aus Albbruck der herausgefahrene Rang 76 mit 11:19 Minute Rückstand auf Tagessieger Kobe Goossens (Belgien) eher zweitrangig.

Radsport Premiere ist gelungen: Rad-Profi Nico Denz aus Albbruck kann sich auf seine Beine verlassen Das könnte Sie auch interessieren

Es hatte sich schon am Vortag abgezeichnet, dass das Wetter nicht mitspielen würde. So kürzten die Organisatoren der Mallorca Challenge die Runde um Lloseta um 32 auf nur noch 123 Kilometer. Die Fahrt über Mallorcas höchste Erhebung, den Puig Major (1445 Meter), wurde wegen des zu erwartenden Schneefalls gestrichen. „Eine absolut richtige Entscheidung“, so Denz nach dem Rennen: „Wir hatten schon auf 582 Meter Höhe mit Schneematsch zu kämpfen.“

Radsport Nico Denz wechselt zum Team Bora-hansgrohe Das könnte Sie auch interessieren

Bei Schneeregen mit schwierigsten und gefährlichen Straßenbedingungen war es seine Aufgabe, die Bergfahrer des Teams in der ersten Rennhälfte zu schonen und in vordere Positionen zu bringen. Das gelang ihm sehr gut. Denz selbst schaffte in der zweiten Rennphase nochmals den Anschluss an die Spitzengruppe, bevor ihm die Kräfte ausgingen. „Auf der letzten Abfahrt habe ich gefroren und war froh, unter die heiße Dusche zu kommen“, so Denz zum Abschluss seines Einsatzes, der ihm seine gute Form bestätigt hat.