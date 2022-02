von Jürgen Müller

Tennis: – Ganz im Zeichen der Neuwahlen stand die erste Online-Zusammenkunft der Vereinsverantwortlichen des Tennisbezirks. Das Wichtigste aus dem Geschäftsbericht des Vorsitzenden Jürgen Hähnel: Mit Jürgen Haas hat der Bezirksvorstand nach jahrelanger Vakanz wieder einen Breitensportwart. Er wurde, genauso wie die gesamte Führungsmannschaft, einstimmig gewählt.

„Es war eine konstruktive Zeit, wir haben einiges auf den Weg bringen können“, gewann Stefan Bitenc, der Präsident des Badischen Tennisverbandes (BTV), der Pandemie zumindest etwas Positives ab. „Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen haben vor allem durch die Schließung der Hallen gelitten“, soweit die negative Seite von Corona. Der Tennissport verzeichnet trotz allem einen Mitgliederzuwachs in ganz Deutschland – bedingt dadurch, dass man im Freien die ganze Zeit spielen konnte.

„Corona hat uns beschäftigt“, sagte Hähnel zu den wechselnden Vorschriften und Hygienemaßnahmen. Als Riesenerfolg bezeichnete der Bezirkschef das Vorständeturnier beim TC Uhldingen. Als Erfolg verbuchte er auch das neue Jugendleistungssport-Konzept. 2022 sollen die Medenrunde, die Bezirksmeisterschaften mit der Doppel-Premiere, das Vorständeturnier sowie die Herbstgespräche über die Bühne gehen. Zu den Aufgaben des neuen Breitensportwartes gehören unter anderem der Ladies und Gentlemen Cup, Hobby-Tennis on Tour sowie das Beach- und Padel-Tennis, so Hähnel.

Während man in der Saison 2020/21 auf flexible Lösungen, je nach Pandemie-Lage, gesetzt hat, soll 2022 ganz normal nach Wettspielordnung gespielt werden. Einen leichten Trend hin zu Vierer-Mannschaften sieht Bulz im Aktivenbereich.

Jugend-Leistungssportkonzept

Bezirksjugendwart Tim Nitsch erläuterte das neue Jugend-Leistungssportkonzept des BTV. „Die Vereine legen den Grundstein“, lobte Nitsch und appellierte gleichzeitig, „schickt uns eure Kinder, damit wir sie entsprechend fördern können.“ Dabei spielen die neuen Talentschmieden in Villingen und Tiengen eine wichtige Rolle. Außerdem kündigte der Jugendwart eine Spielerbörse an: „Die Vereine können sich jederzeit an mich wenden.“

Mit einem Abstimmungssystem gingen nach der einstimmigen Entlastung des Bezirksvorstandes die Neuwahlen problemlos über die Bühne. In ihren Ämtern bestätigt wurden: der Bezirksvorsitzende Jürgen Hähnel, Bezirkssportwart Tobias Bulz, Bezirksjugendwart Tim Nitsch und Bezirkspressewart Jürgen Müller.