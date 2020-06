von Dominik Moosmann

Einen Trainerwechsel meldet die Spvgg. Andelsbach, die in der abgebrochenen Saison Elfter in der Kreisliga B-3 geworden ist. So hat Daniel Schupp sein Amt auf eigenen Wunsch aufgegeben. Er wird nur noch für die „Alten Herren“ des Vereins spielen. Neue Trainer werden Patrick Dörsing und Patrick Ruch, die bisher die zweite Mannschaft betreut haben.

Christian Küpfer wird die zweite Mannschaft der Spvgg. Andelsbach in der Kreisliga C-5 trainieren. Er war schon von 2012 bis 2017 Trainer der ersten Mannschaft des SV Hänner.

Daniel Schupp hat die Spvgg. Andelsbach, die aus dem SV Hänner und FC Rotzel hervor ging, im Sommer 2018 als Trainer in der Kreisliga C übernommen. Er hat dafür gesorgt, dass zwei unterschiedliche Teams hervorragend zusammen gewachsen sind. Nach einer Saison ohne Niederlage gelang Schupp die Meisterschaft und der Aufstieg in die Kreisliga B.

Die offizielle Verabschiedung von Daniel Schupp wird in den kommenden Wochen stattfinden.