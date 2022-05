von Claudia Lais

Radsport: – Mit fünf Titeln war der RV Lottstetten auch bei den Bezirksmeisterschaften der Schüler und der Elite, ausgerichtet vom RSV Dogern, der erfolgreichste Verein. Bei den Meisterschaften der Junioren im Februar hatte der Verein alle drei Titel abgeräumt. Zudem waren der RSV Wallbach und der RSV Herten mit je zwei Titeln erfolgreich.

Die Corona-Pandemie ist am regionalen Kunstradsport nicht spurlos vorüber gegangen. Das Teilnehmerfeld in den verschiedenen Altersklassen war gegenüber den Vorjahren schon deutlich reduziert. Lediglich drei Vereine waren bei den Meisterschaften in Dogern vertreten, dazu gesellte sich Gastfahrerin Nala Oexle vom RMSV Orsingen im Hegau.

Pokal, Meisterschaft und Qualifikation

Beim Wettkampf, der ohne Einschränkungen über die Bühne ging, waren Schülerinnen und Schüler sowie die Elite dreifach gefordert. Es ging für sie nicht nur um die Bezirkstitel, sondern auch die Qualifikation für die Badische Meisterschaft (Schüler) am 22. Mai in Haslach/Kinzigtal und die baden-württembergische Meisterschaft (Elite) sowie um Punkte für den Bezirkspokal. Der wird in drei Durchgängen ausgetragen. Dem Auftakt in Lottstetten im Februar und dem Wettbewerb in Dogern folgt der Abschluss im November beim RSV Wallbach.

Klein – aber oho: Aurora Franke vom RV Lottstetten – hier mit Trainerin Kerstin von Schneyder – war eine der jüngsten Teilnehmerinnen in Dogern. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Die U13-Schülerinnen stellten die stärkste Gruppe. Gladys June Holle (RV Lottstetten) hatte 43,00 Punkte eingereicht, fuhr dabei starke 39,34 Punkte heraus. Sie gewann den Titel und darf zu den Badischen. Hinter ihr platzierten sich Rebekka Weiß (RSV Herten) mit 35,54 Punkten und Cleo Lehner (RV Lottstetten) mit 33,13 Punkten.

Auch bei den U11-Schülerinnen schaffte die Siegerin die Qualifikation zur Badischen Meisterschaft. Magdalena Weiß vom RSV Herten fuhr eine saubere Kür, gegen Ende hatte sie zwar eine Unsicherheit. Doch sie übertraf mit 33,01 Punkten noch hauchdünn die erforderliche Punktzahl von 33.

Bezirksmeisterin im Pech: U15-Kunstradfahrerin Emilia Keser vom RSV Wallbach musste nach zweimaligem Bodenkontakt mit 32,15 Punkten zufrieden sein. Sie wurde zwar Bezirksmeisterin, verpasste aber die Qualifikation für die badischen Meisterschaften. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Emilia Keser mit viel Pech

Ordentlich Pech hatte hingegen Emilia Keser vom RSV Wallbach bei den U15-Schülerinnen. Beim Sattellenkerstand rutschte ihr das Vorderrad weg, so dass sie stürzte. Auch die dann folgende Übung sollte nicht klappen.

Platz zwei: U15-Schülerin Giulia Masi (RV Lottstetten) fuhr in Dogern 29,86 Punkte heraus. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Doch durch ihre saubere Fahrweise sicherte sie sich dennoch den ersten Platz mit 32,15 Punkten vor den Lottstetterinnen Giulia Masi (29,86) und Skye Vellutini (29,58). Im Zweier siegten Fiona Schuhmacher und Amelie Peter vom RSV Wallbach konkurrenzlos. Sie hatten ihre Kür etwas aufgestockt und steigerten mit 25,79 Punkten ihre Bestleistung.

Nicolaj von Schneyder (RV Lottstetten) war einziger U15-Schüler am Start. Er fuhr 41,33 Punkten heraus und löste als dritter Teilnehmer des Bezirks Hochrhein/Wiesental das Ticket für die „Badischen“.

Auf dem Weg zum Sieg: Rahel Schulz vom RSV Herten gewann den Bezirksmeistertitel der Altersklasse U9. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Bei den jüngsten Teilnehmerinnen, in der Altersklasse U9 zeigte Rahel Schulz vom RSV Herten einige Übungen und siegte mit 23,63 Punkten. Aurora Franke vom RV Lottstetten belegte mit 5,71 Punkten den zweiten Platz.

RV Lottstetten dominiert die Elite

Im Zweier der Frauen gingen die amtierenden Junioren-Europameisterinnen Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder (RV Lottstetten) aufs Parkett. Sie hatten 128,20 Punkte eingereicht, fuhren ihre Höchstschwierigkeit sehr souverän und holten mit dem starken Ergebnis von 119,77 Punkten sicher die Qualifikation zur baden-württembergischen Meisterschaft am 17. Juli in Bodenhausen. Begleitet werden sie von Marco Rehm, der im Einer mit 64,02 Punkten belohnt wurde. Das interne Duell des RV Lottstetten im Einer der Frauen gewann Natascha von Schneyder mit 60,41 Punkten gegen Vereinskollegin Larissa Rehm (38,37).

Die Juniorinnen und Junioren sammelten fleißig Punkte im Bezirkspokal. Nahezu alle Teilnehmer verbesserten ihre Leistungen, allen voran Leonie Papok vom RV Lottstetten, die 147,40 Punkte eingereicht hatte und am Ende stolze 140,40 Punkte für sich notierte.