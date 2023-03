Radsport: – Nur noch zwei Termine trennen den Radball-Nachwuchs des RSV Wallbach vom Finale um die Deutschen Meisterschaften. Sowohl das 17-Team mit Kimi Schrott und Jonathan Kranz als auch die U19 mit Mika Schrott und Lukas Stocker spielten die Viertelfinals erfolgreich.

Beim U17-Turnier in Worms ließen Kimi Schrott und Jonathan Kranz, dieser Tage in Bad Säckingen zur Mannschaft des Jahres gekürt, der Konkurrenz keine Chance. Sie starten mit einem 5:3 gegen den RKV Denkendorf in den Wettbewerb um drei Startplätze mit fünf Mannschaften. Schrott/Kranz legten ein 7:0 gegen den RSV Alpirsbach und ein 5:1 gegen Soli Bischberg nach. Zum Abschluss fegten sie auch Gastgeber VfH Worms mit 5:0 vom Parkett.

U17-Halbfinale in Wallbach gesichert

Der Lohn für den starken Auftritt ist nun Heimrecht im Halbfinalturnier, das auf Samstag, 15. April, in der heimischen Flößerhalle, terminiert ist.

Schrott/Stocker torreich in Mindelheim

Gut gemacht: Mika Schrott (rechts) und Lukas Stocker vom RSV Wallbach wurden Zweite beim U19-Viertelfinale in Mindelheim. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Übersichtlich war die Konkurrenz bei den U19-Junioren in Mindelheim. Hier spielten vier Mannschaften um drei Startplätze. Für Mika Schrott und Lukas Stocker, die sich vor drei Wochen bei den baden-württembergischen Meisterschaften zu Hause in Wallbach den dritten Platz erspielt hatten, begann das Turnier im Unterallgäu mit einem 1:3 gegen den Ausrichter VC Mindelheim, der sich gegen alle drei Gegner durchsetzte. Das begehrte Ticket fürs Halbfinale lösten Schrott/Stocker dann allerdings souverän. Erst siegten sie 8:2 gegen den RV Sulgen, danach gar mit 11:2 gegen den RV Langenschiltach.