Radsport: – Bei den Bezirksmeisterschaft der Schülerinnen und Schüler im Kunstradfahren stellte der RSV Herten seine Ausnahmestellung in dieser Altersklasse unter Beweis. Der Gastgeber der Meisterschaften, die im Rahmen des zweiten Durchgangs im Bezirkspokal ausgefahren wurden, gewann drei der sechs Meistertitel. Je einen Erfolg buchte der Nachwuchs des RSV Dogern, RSV Wallbach und RV Lottstetten. Insgesamt stellten sich 26 Schülerinnen und Schüler dem Kampfgericht.

Spannend machten es Emilia Keser vom RSV Wallbach und Amelie Peterle vom RSV Herten bei den U15-Schülerinnen. Während die Wallbacherin am Ende 46,40 Punkte von eingegebenen 49,60 Punkten heraus fuhr und sich so den Titel und die Qualifikation für die Badischen Meisterschaft am 14. Mai in Gutach erreichte, musste Amelie Peterle bis zur letzten Sekunde bangen.

Qualifiziert: Emilia Keser vom RSV Wallbach wurde U15-Bezirksmeisterin und löste das Ticket für die Badischen Meisterschaften in drei Wochen in Gutach. | Bild: Scheibengruber, Matthias

44 Punkte brauchte sie für die Qualifikation, 44,25 Punkte standen bei ihr am Ende auf der Wertung. Das war fast eine Punktlandung und Platz zwei in der Gesamtwertung vor Giulia Masi vom RV Lottstetten, die 35,23 Punkte herausfuhr. Masi fuhr zusammen mit Skye Vellutini als Einzige im Zweier. Das Duo wurde mit 14,35 Punkten ebenfalls Bezirksmeister.

Spannung pur: Amelie Peterle (U15) vom RSV Herten wurde Zweite und löste knapp das Ticket für die Badischen Meisterschaften | Bild: Scheibengruber, Matthias

In der Altersklasse U13 sicherte sich Lokalmatadorin Rebekka Weiß mit 45,40 Punkten souverän den Titel. Sie darf ebenfalls in Gutach aufs Parkett. Begleitet wird sie von Gladys June Holle vom RV Lottstetten, die mit 41,40 Punkten auf den zweiten Platz kam. Dritte wurde ihre Vereinskameradin Mia Lynn Weißenberger.

Das passt: Rebekka Weiß vom RSV Herten wurde Bezirksmeisterin der U13-Schülerinnen. | Bild: Reinhard Weiß

Unter sich waren Phil Arzner und Nino Fuchs vom RSV Dogern bei den U11-Schülern. Beide hatten 24,00 Punkte eingereicht. Phil Arzner gewann mit 19,11 punkten von Nino Fuchs (17,56).

Bei den Schülerinnen dieser Altersklasse dominiert das Sextett des RSV Herten. Magdalena Weiß gewann mit 40,80 Punkten vor Rahel Schulz (34,71). Das Duo hat sich ebenfalls für die Badischen Meisterschaften qualifiziert. Den dritten Platz erlangte Lilly Fa mit soliden 25,12 Punkten.

Premiere: Charlie Fröbel vom RSV Herten fuhr ihren ersten Wettbewerb und gewann sogleich den U9-Bezirkstitel. | Bild: Reinhard Weiß

Bei den Schülerinnen U9 bestritt Charlie Fröbel ihren ersten Wettkampf und wurde mit 14,85 Punkten sogleich Bezirksmeisterin. Ihr folgten vom RSV Dogern zunächst Emma Radia Sehli (13,84) und dann Mayla Flügel (12,57).

36 Teilnehmer in der Halle

Insgesamt waren 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim RSV Herten angetreten, denn zusätzlich fuhren Junioren und Elite um Punkte in der Pokalwertung. Der dritte und letzte Durchgang findet im Spätherbst beim RSV Wallbach statt.

Der Wettkampf war von hoher Spannung geprägt, da die Sportlerinnen und Sportler hart trainiert hatten und bereit waren, ihr Können unter Beweis zu stellen. Das Publikum wurde nicht enttäuscht und erfreute sich an beeindruckenden Kunststücken auf dem Fahrrad.

Besonders motiviert war der Ausrichter, dessen Nachwuchsabteilung im Zuge der Corona-Pandemie auf nur noch vier Kinder geschrumpft war. Entsprechend stolz sind die Verantwortlichen des RSV Herten über den enormen Zuspruch, den die Schülerklassen unter Trainerin Karla Schmidt erleben.