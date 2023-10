Leichtathletik: – Mit dem traditionellen Vergleichskampf der Jugend-Klassen U16 und U14 beendete der Nachwuchs der südbadischen Bezirke und Kreise die Wettkampfsaison. Über 200 Leichtathletinnen und Leichtathleten der Bezirke Oberrhein und Hegau-Bodensee, sowie der Kreise Emmendingen, Freiburg, Neustadt und Schwarzwald-Baar trafen sich in Denzlingen bei spätsommerlichem, aber etwas windigem Wetter zu einem stimmungsvollen Saisonabschluss.

Im Vorjahr fiel die Gesamtwertung des Vergleichskampfes zu Gunsten des Bezirks Hegau-Bodensee vor der Mannschaft des Bezirks Oberrhein mit nur einem Punkt Vorsprung äußerst knapp aus. Diesmal setzte sich der Bezirk Hegau-Bodensee mit 517 zu 441 Punkten deutlicher durch. In den vier Wettkampfklassen belegten die Mannschaften des Bezirks Oberrhein drei zweite Plätze in den Altersklassen U16-Mädchen, U16-Jungen und U14-Jungen, während die U14-Mädchen auf Platz drei gewertet wurden.

Alexander Knüppel überzeugt

Bei den U16-Jungen des Bezirks Oberrhein überzeugte vor allem der 14-jährige Alexander Knüppel vom TV Rheinfelden, der 29 von 30 möglichen Punkten holte und war bester Athlet seines Teams war. Als Zweiter im Speerwurf mit 42,40 Meter und als Sieger im Weitsprung mit 5,70 Meter sowie einer starken Bestleistung von 1,78 Meter im Hochsprung distanzierte er die Konkurrenz deutlich.

Valentin Oblupin vielseitig

Der vielseitige Valentin Oblupin (TV Bad Säckingen) steuerte als souveräner Sieger über 800 Meter in 2:14,13 Minuten, sowie über 80 Meter Hürden in 12,38 Sekunden ebenfalls viele Punkte bei. Die 4x100m-Staffel des Bezirks mit Leander Bitz (ESV Weil), Lenart Berisha (TV Grenzach), Valentin Oblupin und Alexander Knüppel setzte sich in 48,09 Sekunden knapp gegen das Quartett aus dem Kreis Schwarzwald-Baar durch.

Punktesammlerin: Amara Igwe vom TV Wehr, hier ein Archivbild, hatte in Denzlingen ihre stärksten Disziplinen über die 80 Meter Hürden und beim 800 Meter-Lauf. | Bild: Ralf Görlitz

Beste Punktesammlerinnen der U16-Mädchen des Bezirks Oberrhein waren Amara Igwe (TV Wehr) und Sara Pilz (LG Hohenfels). Amara Igwe hatte ihre stärksten Disziplinen im 80 Meter Hürdenlauf (13,87 Sekunden) und über 800 Meter (2:35,43 Minuten). Sara Pilz sammelte über 800 Meter (2:35,01 Minuten) und im Hochsprung (1,41 Meter) Punkte für das Team. Einen souveränen Doppelsieg im Speerwurf für Alicia Beuchelt von der LG Hohenfels mit 34,41 Meter vor ihrer Teamkollegin Sarah Höcker, deren Speer bei 31,47 Meter landete.

Fabian Lorenz und Jonas Eckert vom TuS Lörrach-Stetten sorgten bei den U14 -Jungen für die meisten Punkte. Fabian Lorenz erreichte viermal die Wertung, während es Jonas Eckert dreimal schaffte. Beide hatten ihre beste Disziplin im Hochsprung mit jeweils 1,43 Meter.

Bei den U14-Mädchen des Bezirks überragte die dreizehnjährige Lena Schwartzkopff (ESV Weil). Der jungen Weilerin gelang mit 10,57 Sekunden über 60m Hürden und mit starken 52 Metern im Ballwurf das Punktemaximum. Dem Oberrhein-Team fehlten am Schluss nur zwei Punkte zum zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Hier siegte der Kreis Freiburg mit deutlichem Vorsprung.