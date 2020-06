von Thomas Rist

Leichtathletik: – Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – der TV Rheinfelden muss zwar sein Nachtmeeting, das auf 31. Juli terminiert war, verschieben, sagt dieses aber nicht ab. Es soll nun am Freitag, 12. September, im Europastadion stattfinden.

Die Austragung zum ursprünlichen Termin im Juli wäre, so informierte TVR-Vorsitzender Thomas Rist, nicht möglich gewesen. Die Corona-Regeln seien, so Rist, bei einer so großen Veranstaltung immer noch nicht alle einzuhalten.

Die Planungen für das Großereignis im September laufen bereits auf Hochtouren. Sobald die Ausschreibung fertiggestellt ist und ein Hygienekonzept erstellt wurde, will der TV Rheinfelden umfangreich informieren.

Nach langen Wochen, in denen überhaupt kein Sport betrieben werden durfte, läuft der Trainingsbetrieb der Leichtathleten im Europastadion trotz der bisherigen strengen Vorschriften seit Mitte Mai wieder.

Im Zuge der weiteren Lockerungen, die die Landesregierung zum 1. Juli beschlossen hat, kann beinahe wieder von einem normalen Trainingsbetrieb gesprochen werden. Rist: „In den vergangenen Wochen haben sich die jungen Sportler an die Hygienevorschriften gewöhnt und schon eine gewisse Routine entwickelt.“

Es sei zwar mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden, alle Regeln einzuhalten, doch werde dies ohne Murren in Kauf genommen. Allerdings habe die Pandemie immer noch weitreichende Auswirkungen. Bisher konnte noch kein einziger Wettkampf stattfinden.