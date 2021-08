Radsport vor 14 Stunden

Nach ihrer WM-Enttäuschung blickt Finja Lipp wieder optimistisch nach vorn

Bei der Weltmeisterschaft in Italien kämpft die Bikerin der SG Rheinfelden mit gesundheitlichen Problemen. Nur Rang 26 in Val di Sole im Rennen der Juniorinnen. Zwei Wochen zuvor bei der EM in Serbien hatte es für die Nollinger Mountainbikerin noch zum vierten Platz im Einzel und zu Bronze mit der Staffel gereicht.