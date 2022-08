Mountainbike: – Ursprünglich wollte sie nur trainieren, und jetzt wurde doch viel mehr als Training daraus. Janine Schneider aus Klettgau-Bühl gelang beim Rennen der „UCI Gravel World Series“ in Houffalize/Belgien die WM-Qualifikation. Die Bikerin vom VC Singen, die für das German Technology Racing Team fährt, wurde bei dem Rennen über die Gesamtdistanz von 110 Kilometern und 1790 Höhenmeter Dritte.

Mountainbike Packende Sprints und Sekundenentscheidungen beim Rothaus Bike Giro in Grafenhausen Das könnte Sie auch interessieren

Zu Beginn war Janine Schneider nicht in der Lage, der Spitze zu folgen. In der zweiten Rennhälfte allerdings forcierte sie ihr Tempo, während die Spitzenfahrerinnen zurückfielen. Schneider schloss die Lücke auf Platz zwei und drei. 500 Meter vor dem Ziel fuhr sie zur Spitze auf. So kam es zu einem langen Sprint um die Plätze eins bis vier, den Janine Schneider als Dritte beendete. „Ich bin natürlich sehr zufrieden“, freute sie sich. Mit dem Top-Ergebnis hat sie sich direkt für die Weltmeisterschaft qualifiziert.