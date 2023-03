Radsport: – Für Mountainbikerin Finja Lipp (SG Rheinfelden) vom Ghost Factory Racing Team verlief der Saisonstart nicht ganz nach Wunsch. Den Shortrace auf der knapp 1000 Meter langen Strecke in der Innenstadt von Krumbach (Schwaben) beendete sie in 22:49 Minuten als Neunte mit einem Rückstand von 1:35 Minuten auf Siegerin Lea Schrievers (Bayreuth).

Im Cross Country, tags darauf in Obergessertshausen, fuhr die Deutsche U23-Meisterin im Feld der Elite auf Platz elf und hatte auf Teamkollegin Anne Terpstra einen Rückstand von 8:40 Minuten. Die Niederländerin gewann auf dem anspruchsvollen, rund vier Kilometer langen Kurs nach sechs Runden in 1,18:15 Stungen.

Für Finja Lipp stand am Ende der beiden Rennen die Erkenntnis, dass eine Doppelbelastung mit zwei Rennen direkt hintereinander nicht optimal für ihre Leistungsfähigkeit ist: „Meine Beine waren heute extrem schlecht. Es fiel mir sehr schwer, mich zu belasten“, sagte sie in Obergessertshausen: „Allerdings war der Spaß da und die Lust auf die Rennsaison ist geweckt. Aber es ist eine wichtige und interessante Erfahrung für mich. Das werde ich so nicht mehr machen.“

Die 20-Jährige Rheinfelder macht sich dennoch wenig Sorgen: „Obwohl es nicht so ganz rund lief, bin ich guter Dinge, was den weiteren Saisonverlauf angeht.“ . Ende März wird fährt sie in Rivera (Schweiz) das erste Rennen der Schweizer „Bike Revolution“ und über Ostern geht sie mit dem Team ins Trainingslager in die Toskana gehen. Dort ist ein weiteres Rennen auf Elba geplant.