Regionalsport Hochrhein vor 6 Stunden

Mountainbiker der Vereine „Hochrhein-Trails“ und „Eggberg-Trail“ setzen an zum Sprung

In Waldshut will ein neuer Verein den „Aarberg-Trail“ zu einer offiziellen Mountainbike-Strecke machen. Auch die Legalisierung weiterer Trails am Hochrhein soll in Angriff genommen werden. In Bad Säckingen wartet der Eggberg-Trail auf den amtlichen Segen. Der seit fünf Jahren offizielle Murgtal-Trail in Niederhof ist befahrbar.