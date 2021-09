59-jährige Triathletin aus Degernau feiert über die Langdistanz in Roth einen großartigen Erfolg als Vierte in ihrer Altersklasse.

Triathlon: – Mit einem tollen vierten Platz in der Altersklasse 55 über die Langdistanz kehrte Monica Rinne aus Degernau vom Triathlon-Klassiker in Roth zurück.Den prestigeträchtigsten Triathlon nach Hawaii nahmen über 1500 Teilnehmer in