Rheinfelder Biker des Teams Orbea Serpentine Velosport misst sich beim Weltcup in Les Gets gegen die Weltelite der U23 und fährt auf den 88. Platz.

Mountainbike: - Der Rheinfelder Miron Lipp vom Team Orbea Serpentine Velosport beendete das vierte Weltcup-Rennen in dieser Saison in Les Gets auf Platz 88 in der U23.112 Biker der gesamten Weltelite waren auf dem WM-Kurs von 2022 in Frankreich am