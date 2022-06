Radsport: - Sieger des Profirennens „Großer Preis des Kantons Aargau“ über 173,8 Kilometer wurde der Berner Marc Hirschi vom „VAE-Team-Emirates“. Der Schweizer setzte sich im Sprint einer siebenköpfigen Spitzengruppe hauchdünn vor dem Deutschen Maximilian Schachmann von „Bora-hansgrohe“ und dem Dänen Andreas Kron von „Lotto Soudal“ durch.

Mountainbike Erster Sieg für Finja Lipp von der SG Rheinfelden in der Elite-Klasse

Knapp am Podest schrammte der Deutsche Georg Zimmermann „Team Intermarché“. Der belgische Mitfavorit Thomas De Gendt von „Lotto Soudal“ und der mehrfache Sieger aus den vergangenen Jahren, der Norweger Alexander Kristoff, waren zwar immer wieder in Spitzengruppen vertreten, waren aber nicht in der Spitzengruppe vertreten, die letztlich den Sieg unter sich ausmachte.

Stets aktiv: Der belgische Mitfavorit Thomas De Gendt (links) setzte zwar immer wieder Attacken, konnte sich aber auch in einer Spitzengruppe zu Beginn des Rennens nicht durchsetzen. | Bild: Ralf Schäuble

Nicht im Starterfeld war der Albbrucker Radprofi Nico Denz. Er wurde aber kurzfristig von seinem Team DSM für die Tour de Suisse nominiert, die am Sonntag in Küsnacht gestartet wird.

Heute Bundesliga-Rennen

Heute steht ein Rennen der deutschen Rad-Bundesliga in Leuggern ab 12 Uhr in Leuggern auf dem Programm. Zuvor ist ein Militär-Radrennen ab 9 Uhr angesagt.

Am Sonntag ist der Nachwuchs an der Reihe. Um 9.30 Uhr geht‘s los mit den Junioren, ehe ab 14 Uhr die Schüler-Rennen beginnen. Den Abschluss des sportlichen Teils bilden die Rennen der „Piccolo“ ab 15.30 Uhr.