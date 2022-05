Triathlon: – Hervorragende Sechste in der Altersklasse W35 wurde Marlen Fuhrmann beim Wettkampf der Challenge Championship Serie über die Triathlon-Mitteldistanz im slowakischen Samorin.

Die 37-jährige Zollbeamtin, die für die LG Hohenfels startet und in Kleindöttingen/CH wohnt, kam nach fünf Stunden und 17 Minuten ins Ziel. Bei dem hochkarätig besetzten Wettkampf siegten der Weltmeister über die Mitteldistanz, der Norweger Gustav Iden, in 3:43 Stunden und die Spanierin Sara Perez in 4:08 Stunden. Marlen Fuhrmanns Schwimmzeit für 1,9 Kilometer betrug 40:56 min. Für die 90 Kilometer lange Radstrecke benötigte sie 2:44:25 Stunden, für den 21,1 Kilometer langen Halbmarathon 1:42:45 Stunden.

Fuhrmanns großes Ziel ist der Ironman im kommenden Jahr im schweizerischen Thun. Zuvor startet sie in dieser Saison bei den regionalen Klassikern in Lauchringen und am Schluchsee.