Fußball: – Erinnern Sie sich noch daran, dass vor etwas mehr als zwei Monaten das neue Fußballmagazin aus dem Hause SÜDKURIER an die Vereine verteilt wurde? Es sollte Fußballer und Fans der Vereine aus der Hochrhein-Region auf die Rückrunde einstimmen.

Nun, viel wurde aus diesem Ansinnen leider nicht. Wenige Spiele fanden Anfang März statt, ehe die Corona-Pandemie dem Treiben auf den Sportplätzen ein jähes Ende bereitete. Wie es weiter geht, weiß auch heute niemand. Eine Entscheidung soll beim außerordentlichen Verbandstag am 20. Juni fallen.

So lange wollte sich die Regionalsport-Redaktion Hochrhein dann doch nicht Zeit lassen, um den Sieger des Gewinnspiels aus dem Fußballmagazin zu ermitteln. Sämtliche Einsendungen die die Redaktion erreichten, trugen die korrekte Lösung. Gefragt wurde nach dem Heimatland des von Spielervermittler Rainer Störk (Waldshut) zu Bayer Leverkusen transferierten Profis Edmond Tapsoba – der, Sie wussten es, vor 21 Jahren in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, geboren wurde.

Was lag näher, als eine junge Frau um die Sieger-Ziehung zu bitten, die seit vielen Jahren als Fan der Werks-Elf von Bayer 04 Leverkusen die Daumen drückt. Leonie Stirn aus Rickenbach-Rüttehof besuchte den Sportredakteur im Homeoffice und griff tief in den Lostopf. Sie zog Mario Moser aus Dettighofen, der sich auf das Vier-Sterne-Resort „Übergossene Alm“ in Dienten/Österreich am Hochkönig im Salzburger Land freuen darf. Der Gutschein ist gültig für drei Übernachtungen mit Verwöhnpension für zwei Personen. Mario Moser war acht Jahre lang Vorsitzender des FC Dettighofen und insgesamt 20 Jahre lang im Vorstand des Vereins, für den er weiterhin bei den Alten Herren spielt.