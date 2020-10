von Gregor Huber

Kreisliga A, Ost

SC Lauchringen – SV Albbruck 1:3 (0:0). – Tore: 0:1 (63.) F. Bächle, 1:1 (75.) Pawlowski, 1:2 (85.) und 1:3 (90.) beide Vögele. – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – Z: 180. – Mit der nötigen Motivation und Einstellung ging der SC Lauchringen in das Spiel und erarbeitete sich mit einer engagierten Leistung ein leichtes Übergewicht in der ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel weitgehend ausgeglichen, und die Gäste gingen in der 63. Minute durch Frank Bächle in Führung. Der SC Lauchringen war dadurch keineswegs entmutigt. Gut zehn Minuten später glich Pawlowski zum 1:1 aus. Mann des Tages war jedoch Marco Vögele auf Albbrucker Seite. Zunächst zimmerte er einen Freistoß zur 2:1-Führung in den Winkel und sorgte mit dem 3:1 in der Schlussminute für das Endergebnis. SCL-Vorsitzender Thomas Kummer: „Schade, die Mannschaft hat engagiert und gut gespielt, leider wurde sie am Ende nicht belohnt.“

FC Weizen – FC Geißlingen 5:1 (4:0). – Tore: 1:0 (5.) Müllek, 2:0 (22.) S. Büche, 3:0 (23.) Baschnagel, 4:0 (45.+1) S. Büche, 4:1 (48.) R. Nohl, 5:1 (50.) S. Büche. – SR: Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen). – Z.: 120. – Das obere Wutachtal ist in dieser Saison kein gutes Pflaster für den FC Geißlingen. Hagelte es vor Wochenfrist ein herbes 0:7 beim SV Stühlingen, setzte der FC Weizen noch einen drauf und schickte die Klettgauer mit einer 1:5-Niederlage nach Hause. Die Platzherren kamen in der Anfangsphase besser mit dem holprigen Rasen zurecht und gingen früh durch Marc Müllek (5.) nach einem Abwehrfehler in Führung. Dies spielte der Gallmann-Elf in die Karten, und die Gäste mussten nun ihrerseits den Druck erhöhen und hätten in dieser Phase fast den Ausgleich erzielt. FCW- Ersatz-Torwart Robin Lang rettete jedoch mit einer tollen Parade. Stattdessen erhöhte der zurzeit glänzend aufgelegte Sandro Büche (22.) fast im Gegenzug auf 2:0 Nur eine Minute später traf Christoph Baschnagel (23.) zum 3:0. Der FC Weizen kontrollierte nun Ball und Gegner, und nach einem weiteren Treffer von Sandro Büche (45.+1) ging es in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Robin Nohl (48.) das 4:1, doch nur zwei Minuten später (48.) beseitigte wiederum Sandro Büche mit einem sehenswerten Volleyschuss alle Unklarheiten und traf zum 5:1.

FC 08 Bad Säckingen – SV 08 Laufenburg II 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 (47.) Wagner, 2:0 (88.) Walter. – SR: Adrian Rützler (Schopfheim). – Z: 110. – Der FC 08 Bad Säckingen begann stark und hätte früh in Führung gehen können, jedoch wurden zwei Großchancen ausgelassen. Im weiteren Verlauf der Partie setzten die Einheimischen die Akzente und hatten das Spiel mehr und mehr im Griff. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Bennet Wagner den FC Bad Säckingen mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Laufenburg waren danach bemüht, aber die Abwehr der Platzherren stand gut und kompakt. Dylan Walter (88.) machte mit dem 2:0 alles klar und sorgte für einen verdienten Heimsieg des FC 08 Bad Säckingen.

SV BW Murg – C.S.I. JR Laufenburg 0:1 (0:0). – Tor: 0:1 (68.) Di Stefano. – SR: Sebastian Kempe (Kadelburg). – Z: 170. – Mit einem 1:0-Sieg beim Tabellenführer und haushohen Favoriten, sorgte C.S.I. Juve Rosetta Laufenburg zweifelsohne für die Überraschung des Tages. BW-Trainer Giuseppe Stabile sprach von einer „unnötigen und vermeidbaren“ Niederlage, in einem Spiel, welches die rund 170 Zuschauer nicht wirklich von den Sitzen riss. Während die Einheimischen zu zerfahren und ohne Zuordnung wirkten und nie richtig ins Spiel kamen, versuchte C.S.I. den Gegner in Schach zu halten und war zunächst eher auf Schadensbegrenzung aus. Dennoch wurden die Gäste mit zunehmender Spieldauer besser und agierten engagierter und beherzter. Di Stefano (68.) erzielte das Goldene Tor. „Heute hat nichts gepasst. Wir kamen nie richtig in die Partie und konnten nie das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. C.S.I. hat unterm Strich nicht unverdient gewonnen. Es war einfach ein schlechter Tag für uns, aber es kommen wieder bessere“, so der Kommentar von Giuseppe Stabile nach dem Spiel.

SV Waldhaus – SV Stühlingen 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (35.) Y. Schäfer, 2:0 (53.) Bellen, 2:1 (57.) Laumann, 3:1 (88.) Denz. – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Z: 150. – In einer vom Schiedsrichter sehr gut geleiteten Partie Und von beiden Mannschaften gut gespielten Kreisliga-A-Begegnung hatte die Heimelf zunächst mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Yannik Schäfer erzielte zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff nach einer schön heraus gespielten Kombination das 1:0. Die erste Viertelstunde der zweiten Hälfte gehörte ebenfalls dem SV Waldhaus, und Lucas Bellen (53.) erhöhte auf 2:0. Nur vier Minuten später konnten die Gäste verkürzen, Laumann sorgte mit einem sehenswerten Freistoß für den Anschlusstreffer. Die Platzherren verloren kurz darauf etwas die Ordnung, fanden aber danach wieder kontrolliert ins Spiel. Denz (88.) brachte mit dem 3:1 den Heimsieg unter Dach und Fach.

SV Rheintal – SV Obersäckingen 2:4 (0:0). – Tore: 0:1 (56.) Leirer, 0:2 (61.) Stortz, 1:2 (70./FE) Grabe, 2:2 (74.) Mülhaupt, 2:3 (86.) Kanteh, 2:4 (90.+2/FE) Leirer. – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Z: 100. – Bes.: GR für Velibor Radic (OSV/75.). – In den ersten 45 Minuten erspielte sich der SV Rheintal ein leichtes Übergewicht und war öfter in Strafraumnähe als der Gegner. Die zweite Hälfte gehörte zunächst den Gästen aus Obersäckingen, und Leirer (56.) und Stortz (61.) brachten ihr Team mit 2:0 in Führung. Die Platzherren meldeten sich jedoch eindrucksvoll zurück und konnten kurz darauf ausgleichen. Zunächst verwandelte René Grabe (70.) einen Strafstoß. Vier Minuten später besorgte Mülhaupt das 2:2. Nun wollte der SV Rheintal mehr, zumal man auch zahlenmäßig überlegen war, nachdem Velibor Radic frühzeitig mit Gelb-Rot das Feld räumen musste. Doch es kam anders. Torjäger Lamin Kanteh nutzte einen Abwehrfehler und brachte die Gäste erneut in Führung (86.). Leirer per Strafstoß sorgte in der Nachspielzeit für den 2:4-Endstand.

VfR Horheim-Schwerzen – SV Nöggenschwiel 2:1 (1:1). – Tore: 1:0 (12.) Hoffmann, 1:1 (44.) Kamberger, 2:1 (58.) Merz. – SR: Axel Kostenbader (Grafenhausen). – Z: 100. – Das Spiel war auf mäßigem Niveau, wobei sich die Gastgeber zunächst ein leichtes Übergewicht erspielten. Andreas Hoffmann (12.) brachte seine Elf früh in Führung. Nach etwa einer halben Stunde kamen die Gäste besser ins Spiel. Kamberger (44.) sorgte noch vor der Pause für den verdienten Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel war es wieder die Indlekofer-Elf, die das Spiel kontrollierte, und Merz erzielte in der 56. Minute die 2:1-Führung. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften. Kurz vor dem Ende hatte der VfR Horheim-Schwerzen Glück, als bei einem Angriff der Gäste der Ball vom Pfosten zurück ins Feld prallte.

Spvgg. Wutöschingen – FC Grießen 2:3 (0:1). – Tore: 0:1 (12.) T. Maier, 1:1 (49.) Mietz, 1:2 (65.) Klotz, 1:3 (84.) Gisinger, 2:3 (87./HE) Mietz. – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut-Tiengen). – Z.: 140.

Auf einen Blick Die besten Torjäger 8 Tore: Yannik Schäfer (SV Waldhaus). – 7 Tore: Sandro Büche (FC Weizen), Lamin Kanteh (SV Obersäckingen). – 6 Tore: Bennet Wagner (FC 08 Bad Säckingen). – 5 Tore: Fabian Baumann (FC Weizen), Gabriel Dittmar (SV 08 Laufenburg II), Andreas Hoffmann (VfR Horheim-Schwerzen), Niklas Lang (SV Stühlingen), Robin Nohl (FC Geißlingen), Adelin Oborocianu (SV Stühlingen). Die nächsten Spiele Samstag, 16 Uhr: SV Obersäckingen – Spvgg Wutöschingen. – Samstag, 18 Uhr: C.S.I. Juve Rosetta Laufenburg – SC Lauchringen. – Samstag, 18:30 Uhr: SV Albbruck – VfR Horheim-Schwerzen. – Sonntag, 15 Uhr: FC Grießen – SV BW Murg, SV Nöggenschwiel – FC Bad Säckingen, SV Stühlingen – SV Rheintal, FC Weizen – SV Waldhaus, SV Laufenburg II – FC Geißlingen.

Kreisliga A, West

SG FC Wehr-Brennet II – FC Huttingen 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (23.) Friebe, 1:1 (69./HE) Perrone, 2:1 (89.) Friebe. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – In einer sehenswerten Kreisliga-A-Begegnung war die SG Wehr-Brennet II in der ersten Hälfte klar überlegen und ging durch Justin Friebe in der 23. Minute mit 1:0 in Führung. Weitere Treffer wären durchaus im Bereich des Möglichen gewesen, doch wurden wie schon in den Spielen zuvor, zum Teil klare Chancen nicht genutzt. Im zweiten Spielabschnitt waren es die Gäste, die den Ton angaben und das Spiel über weite Strecken beherrschten. Guido Perrone (69.) sorgte mit einem verwandelten Handelfmeter für den Ausgleich. Nun wollte der FC Huttingen mehr und ging mehr in die Offensive, während die SG dies durch frühes Stören zu verhindern versuchte – am Ende mit Erfolg. Eine Minute vor dem Abpfiff schnappte sich Justin Friebe einen verunglückten Rückpass zum Torhüter und erzielte den vielumjubelten 2:1-Siegtreffer.

FV Degerfelden – SV Schopfheim 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (32.) Zein, 0:2 (88./FE) Strauch. – SR: Julien Braun (Weil). – Der FV Degerfelden konnte nicht in Bestbesetzung antreten, und zu allem Übel verletzte sich Torhüter Simon Blakowski in der 17. Minute so schwer, dass er ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Damian Suda ins Spiel. Die Gäste aus Schopfheim hatten das Spiel über weite Strecken im Griff, und Shadi Zein (32.) erzielte das 0:1. In der zweiten Hälfte versuchten die Platzherren das Ruder noch einmal herum zu reißen, was aber unter anderem auch auf Grund des Fehlens einiger Stammkräfte, nicht gelang. Florian Strauch verwandelte in der 88. Minute einen Strafstoß zum 2:0-Endstand für den SV Schopfheim.

FSV Rheinfelden II – FC Wittlingen II 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 (39.) Herbst, 1:1 (65.) Boccardo. – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Im Duell der Reserve-Mannschaften der beiden Landesligisten aus Rheinfelden und Wittlingen trennte man sich am Ende 1:1. „Das Spiel war ausgeglichen, beide Mannschaften spielten offensiv. In der ersten Hälfte hatten wir mehr vom Spiel, in der zweiten war es Wittlingen. Das Ergebnis entspricht absolut dem Spielverlauf – ein gerechtes Unentschieden“, so der Kommentar vom FSV-Sportchef Dennis Carmelini nach dem Spiel.

TuS Stetten – SV Weil II 3:3 (2:2). – Tore: 1:0 (22.) Krubally, 2:0 (27.) Stergianos Michailidis, 2:1 (42.) Gutjahr, 2:2 (44.) Cagin, 2:3 (48.) Gutjahr, 3:3 (60.) Berger. – SR: David Silfang (Rheinfelden).

FC Hauingen – SF Schliengen 2:2 (1:0). – Tore: 1:0 (22.) E. Suppes, 1:1 (61.) Held, 1:2 (72.) Wihler, 2:2 (90.+2) Mikulcic . – SR: Jan Schmidt (Todtmoos). – Bes.: Rot für Krause (SFS/73.) wg. Tätlichkeit, Lehmann (SFS/90.+2) hält FE von Kubicki.

TuS Binzen – SV Todtnau 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (74.) Ruf. – SR: Arno Gutmann (Münstertal).

SV Liel-Niedereggenen – FC Steinen-Höllstein II 1:5 (1:2). – Tore: 1:0 (27.) Constantin, 1:1 (32.) Gerspacher, 1:3 (66.) Sahin, 1:4 (70./FE) Gültekin, 1:5 (90.+2) Sahin. – SR: Deniz Baki (Weil).

Auf einen Blick Die besten Torjäger 9 Tore: Roberto Catania (FC Hauingen), Patrick Hafensteiner (TuS Kleines Wiesental). – 8 Tore: Muhamadou Krubally (TuS Stetten), Guido Perrone (FC Huttingen). – 7 Tore: Romano Berger (TuS Stetten), Shadi Zein (SV Schopfheim). – 6 Tore: Justin Friebe (SG FC Wehr-Brennet II), Tom Wihler (SF Schliengen). Die nächsten Spiele Samstag, 16 Uhr: SV Schopfheim – SV Eichsel. – Samstag, 17 Uhr: SF Schliengen – SV Liel-Niedereggenen, SV Todtnau – FV Degerfelden. – Samstag, 18.30 Uhr: FC Wittlingen II – TuS Stetten. – Sonntag, 15 Uhr: FC Steinen-Höllstein – FSV Rheinfelden II, TuS Kleines Wiesental – TuS Binzen, FC Huttingen – FC Hausen, SV Weil II – SG FC Wehr-Brennet II.

FC Hausen – TuS Kleines Wiesental 0:5 (0:1). – Tore: 0:1 (26.) Bechtel, 0:2 (52.) und 0:3 (70.) beide Hafensteiner, 0:4 (74.) Trefzer, 0:5 (82.) Bechtel. – SR: Richard Schwarz (Lörrach).