Fußball-Kreisliga A-Ost: – Andreas Bauhuber ist nicht mehr Trainer des FC Geißlingen. In beidseitigem Einvernehmen einigte sich der Verein mit Bauhuber, die Zusamenarbeit zur neuen Saison zu beenden. Nachfolger ist Marcel Kieliszek (50), der auch in Geißlingen wohnt. Er wird mit Björn Binkert als Co-Trainer für den FC Geißlingen in die neue Runde starten. Darüber informierte uns Stefan Griesser, Verantwortlicher für den Spielbetrieb der Aktiven des Vereins.

„Marcel Kieliszek hatte in seiner Zeit als Jugendtrainer bei uns schon viel Erfolg und bewiesen, dass er Mannschaften gut leiten kann. Er kennt das Vereinsumfeld, die Spieler und die Vorstandschaft sehr gut. Wir sind uns sicher, dass er das Team mit seiner ruhigen und sachlichen Art, Dinge zu erklären, weiterbringen wird“, so Griesser.

Hans-Peter Walter wird dem Trainerteam als Torwarttrainer zur Verfügung stehen. Er löst Alex Krumholz ab.

Der FC Geißlingen, der in der abgebrochenen Runde Dritter in der Kreisliga A-Ost geworden ist, hat drei Abgänge von Spielern zu verkraften. So werden sich Dominik Flum und Bruno Golic dem FC Erzingen anschließen. Patrick Klotz wechselt zum FC Grießen.

Neu im Team: Sandro Fischer stößt vom FC Dettighofen zum FC Geißlingen. | Bild: Neubert, Michael

Dafür meldet der FC Geißlingen vier Neuzugänge. Vom FC Dettighofen kommen Torwart Marc Weissenberger (31) und Sandro Fischer (29). Marius Wolfer (24) kehrt – wie vereinbart – nach einem Jahr aus Dettighofen wieder zurück nach Geißlingen. Aus der eigenen A-Jugend rückt Torwart Fabio Wossog (18) in den Kader der ersten Mannschaft.

Kreisliga C: – Auch in der zweiten Mannschaft des FC Geißlingen (Kreisliga C-7) gibt es einen Trainerwechsel. Ferhat Orak, bisher Reserve-Trainer und Stellvertretender Vereinsvorsitzender, wird durch Thorsten Geringer und Jonas Simon ersetzt.