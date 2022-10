Radball: – Die U19-Junioren Lukas Stocker und Mika Schrott vom RSV Wallbach gestalteten ihren Heimspieltag in der Oberliga sehr erfolgreich. Das Duo feierte vor heimischer Kulisse drei Siege und ein Unentschieden. Nach sieben von 20 Spielen stehen sie mit 13 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.

Mit lediglich vier Punkten gingen Stocker/Schrott in die zweite Spielrunde dieser Saison. Zum Auftakt in Sulgen hatten sie es mit den drei Mannschaften der Konkurrenz aus Gärtringen zu tun. Dabei unterlagen sie zunächst Till Ganser/Nico Quast (Gärtringen 2) mit 0:9, sich danach an Michael Berner/Noah Posedi (Gärtringen 3) mit 9:2 schadlos zu halten. Abschließend setzte es ein 3:8 gegen Luis Müller/Loris Ferrari (Gärtringen 1).

Weitaus besser lief es in Wallbach, obwohl sich der Auftakt gegen Jonas Schultheiss/Silas Dold aus Langenschiltach mit 3:2 etwas mühsam gestaltete. Im Anschluss aber fügten Stockter/Schrott den Brüdern Philipp und Moritz Völk Waldrems beim 3:1 die erste Niederlage bei. Zum Abschluss warteten die beiden Teams aus Reichenbach. Gegen Luis Bachmann/Moritz Thamm trafen die Wallbacher nach Belieben, siegten mit 9:0. Den vierten Sieg im vierten Spiel verpassten sie allerdings in der letzten Partie des Nachmittags und mussten mit einem 3:3 gegen Leon Kurle und Leon Röder zufrieden sein.