Leichtathletik: – Die Tendenz stimmt – spätestens in zwei Jahren sollte Luca Völkle den Stauseelauf in Gippingen als Sieger beenden. Bei der 43. Auflage des Traditionslaufes am Silvestertag um den Klingnauer See lief der 28-jährige Murger erstmals aufs Treppchen. Nach Rang fünf im Jahr 2019 und Rang vier vor Jahresfrist, verbesserte der für den TV Konstanz laufende Murger seine Bestzeit auf 23:32,0 Minuten. Der Rückstand auf den souveränen Ahmed El Jaddar (TV Riehen/CH), der schon 2018 und 2019 gewonnen hatte, betrug nach den 7,53 Kilometern lediglich 1:12,5 Minuten.

Luca Völkle darf sich durchaus zu den Stammgästen am Stauwehr der Aare kurz vor der Mündung in den Rhein zählen. Schon als Jugendlicher lief er zum Jahresende die Runde um den See. Dieses Mal ließ er immerhin 335 Männer hinter sich und musste bei seiner erfolgreichsten Teilnahme lediglich El Jaddar und den Vorjahreszweiten Timo Suter (LC Regensdorf) hinter sich. Den vier Jahre jüngeren Schweizer hätte Völkle fast noch erwischt. Am Ende fehlten ihm nur zwölf Sekunden zum zweiten Rang.

Fabian Kaskel dominiert Nachwuchs

Juniorensieger: Biathlet Fabian Kaskel vom TV Bad Säckingen – hier beim Trompeterlauf im vergangenen Juli – setzte sich beim Stauseelauf in Gippingen beim Nachwuchs durch. | Bild: Ralf Schäuble

Zweitbester deutscher Teilnehmer im Feld war Biathlet Fabian Kaskel vom TV Bad Säckingen, der nahezu mit der kompletten Familie teilgenommen hat. Seine Laufzeit von 25:26,0 Minuten bescherte ihm in der Gesamtwertung den 15. Platz – und den Sieg bei den Junioren. Seine Eltern – Jeannine und Philipp Kaskel – liefen bei der Joggern zeitgleich in 35:27,3 Minuten über die Ziellinie. Drittschnellster badischer Teilnehmer war Patrick Maier (Küssaberg), der in 26:49,0 Minuten auf Rang 20 und Platz vier in M40 kam.

Gut in Form: Die Wutöschingerin Michaela Gertis (LG Hohenfels) – hier beim Trompeterlauf 2022 in Bad Säckingen – war beim Stauseelauf in Gippingen auf Rang sechs der Gesamtwertung die schnellste deutsche Teilnehmerin. | Bild: Ralf Schäuble

Bei den 154 Frauen platzierten sich gleich drei Teilnehmerinnen unter den besten Zehn. Michaela Gertis (LG Hohenfels) aus Wutöschingen wurde beste Deutsche als Sechste in 29:47,5 Minuten, direkt vor LGH-Teamkollegin Alessa Reiner aus Waldshut-Tiengen (29:48,7).

Jeannine-Michele Piazzalunga schnellste Joggerin

Als Zehnte lief Jeannine-Michele Piazzalunga aus Wutöschingen, als Siegerin bei der Joggerinnen, nach 31:33,2 Minuten ins Ziel.

Schnellste Joggerin: Diese Klassenwertung sicherte sich Jeannine-Michele Piazzalunga aus Wutöschingen – hier beim Klettgaulauf 2019 in Erzingen. | Bild: Welte, Gerd

Im großen Feld der regional auf der badischen Rheinseite beheimateten Läuferinnen platzierten sich Julia Ebner (Ühlingen-Birkendorf) auf Rang 20 (34:04,6) und Miriam Maier (Küssaberg) auf Rang 32 (35:26,6) noch vor Jeannine Kaskel. Karolina Lindemann (Bad Säckingen) erreichte in 35:59,6 Minuten den 44. Rang. Im weiteren Feld erreichten Katrin Mutter (Rang 59) aus St. Blasien in 37:52,2 Minuten und Rita Langer (Rang 82) aus Murg in 39:42,7 Minuten das Ziel.

LG Hohenfels stark vertreten

Im Feld der 338 Männer waren die rechtsrheinischen Läufer ganz ordentlich vertreten. Die viertbeste „badische“ Zeit lief Stefan Stockmann (Küssaberg) mit 27:02,3 Minuten auf Gesamtrang 24. Unmittelbar und nur zwei Sekunden hinter ihm querte Johannes Kaiser aus Häusern von der LG Hohenfels die Ziellinie. Fabian Tigges (Waldshut-Tiengen) kam auf Rang 32 (27:40,9). Auf Platz 45 lief der aus Niederhof stammende Daniel Zeller (FC Frick/CH), der das Rennen in 28:22,6 Minuten beendete. Ex-Fußballtrainer Achim Flum (Klettgau) von der LG Hohenfels kam in 28:32,5 Minuten auf Rang 49, direkt gefolgt von seinem Bad Säckinger Teamkollegen Volker Teubler (28:57,2).

Rang 50: Routinier Volker Teubler – hier beim Wehratallauf im September – lief am Silvestertag in 28:57,2 Minuten um den Stausee in Gippingen. | Bild: Ralf Schäuble

Ebenso im Trikot der LG Hohenfels liefen der Albbrucker Christoph Tröndle (Platz 59, 29:34,6), der St. Blasier Gabor Lengyel (Platz 68, 30:02.7) und der Küssaberger Markus Dathe (Platz 70, 30:03,5) um den Stausee. Noch zweistellig war die Platzierung von Felix Enderle (VfB Mettenberg), der auf Rang 86 die Distanz in 30:55,7 Minuten bewältigte.