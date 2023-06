Leichtathletik: - Der aus Murg stammende Luca Völkle vom TV Konstanz hat beim Meeting „LAV and friends“ in Tübingen ordentlich für Aufsehen gesorgt. Mit einer beeindruckenden Zeit von 14:26,71 Minuten über 5000 Meter erfüllte der Läufer die B-Norm für die Deutschen Meisterschaften. Nachdem er seine persönliche Bestzeit vor vier Wochen in Karlsruhe auf 14:33,82 Minuten verbessert hatte, unterbot Völkle nun die vom Deutschen Leichtathletikverband geforderte B-Norm von 14:30 Minuten.

Mit der sogenannten A-Norm, die bei 14:10 Minuten liegt, qualifizieren sich die Athleten direkt für die Deutschen Meisterschaften. Die restlichen der 24 verfügbaren Startplätze werden an die schnellsten Athleten mit der besten B-Norm vergeben. Völkle konnte sich mit seiner Zeit auf Rang 26 der deutschen Jahresbestenliste einordnen und hat damit gute Chancen auf eine Teilnahme bei den Meisterschaften am 8./9. Juli in Kassel.

In Tübingen hatte Völkle beste Bedingungen und profitierte durch das perfekte Tempo, das die Pacemaker bis zur 3000-Meter-Marke vorlegten. Danach ergriff der Murger, der schon einige Jahre am Bodensee lebt, die Initiative und setzte sich an die Spitze. Auf der Schlussrunde musste sich Völkle lediglich Lorenz Baum (LAV Stadtwerke Tübingen) geschlagen geben, der in 14:23,60 Minuten gewann.