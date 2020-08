Leichtathletik: (gru) Im dritten Anlauf hat es geklappt. Luan Kummle (14) vom TV Wehr setzte beim Meeting in Zofingen/CH seinen Sprung bei 6,49 Meter in den Sand. Diese Weite bedeutete zunächst Platz zwei der U16-Klasse. Noch größer war die Freude bei Luan Kummle, dass er nun Rekordhalter des Bezirks Oberrhein ist. Vor 13 Jahren hatte Max Scheible (TV Grenzach) die Bestmarke bei 6,40 Meter gesetzt.

Regionalsport Hochrhein Luan Kummle vom TV Wehr übertrifft seine Weitsprung-Bestmarke um fast einen halben Meter – mit Video!

Luan Kummle steigerte sich somit binnen vier Wochen von 5,84 m bei der Bahneröffnung in Tiengen über die 6,31 m beim Meeting vor zwei Wochen in Riehen um stattliche 65 Zentimeter. In Top-Form zeigte er sich allerdings auch über die 100 Meter. Im Vorlauf blieb er mit 11,97 s erstmals unter der 12-Sekunden-Marke.