Reiten: – Fast wie vor Corona war‘s beim Pfingstturnier des RV Tiengen an der Wutach. Hunderte Reitsportfans waren zugegen, was den Veranstalter nach zwei Jahren Pause freute. Vorsitzende Nicole Huber musste aber auch eingestehen, dass die Starterfeld etwas kleiner waren als früher: „Das ist sicher auch der Pandemie geschuldet.“

Den Sieg in der Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse S*, bei der zum Abschluss des Turniers um den „Großen Preis der Stadt Waldshut-Tiengen“ geritten wurde, sicherte sich Christopher Herz vom RV Hofgut Mahlspüren auf „Parabelle“ mit zwei Abwürfen.

„Clüver“ eine Klasse für sich

Auch die Lokalmatadoren setzten sich bei den Springprüfungen im Parcours an der Wutach in Szene. Gleich zwei Mal trug sich Sieglinde Heinrich vom RFV Klettgau-Bühl in die Siegerliste ein. Mit ihrem Pferd „Clüver“ gewann sie mit einem fehlerfreien Ritt das M**-Springen vor der ebenfalls fehlerfreien Caroline Wehrle (RC St. Georgen) auf „Cookie Dough“. Heinrich war rund drei Sekunden schneller. Den zweiten Sieg holte sie sich – ebenfalls mit „Clüver“ – in einem L-Springen. Außerdem wurde das Duo Zweiter in einer Punktespringprüfung der Klasse M*.

Auch am Start war Heinrichs Vereinskollege Christof Grießer. Der Klettgauer Routinier setzte sich mit „Akio“ in einem L-Springen durch. Lars Allgaier vom RV Schopfheim gewann auf „Cavantos“ eine Stilspringprüfung der Klasse L. In einem A*-Springen war Willy Bernstein von den VPS und Medizin Partners Wehr auf „Concreta“ nicht zu bezwingen. Er blieb wie fünf Konkurrenten fehlerfrei, hatte aber die schnellste Zeit. Alice Stolz vom RV Schlüchttal gewann auf „Charlie Marie“ die Stilspringprüfung der Klasse A*.

Zwei Siege für Kathrin Eckert

Gleich zwei Siege feierte Kathrin Eckert von den PF Hotzenwald auf ihrem „Sammy“. So gewann sie sowohl den Stilspring-Wettbewerb mit erlaubter Zeit als auch den Springreiter-Wettbewerb. Die Führzügel-Wettbewerbe für den Nachwuchs entschieden Greta Isele vom RV Tiengen auf „Maya“ und Moritz Tietz vom RC Hofgut Albführen zu ihren Gunsten.