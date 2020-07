von Kevin Pabst und unserer Redaktion

Fußball-Landesliga: – Weltmeisterlich verstärkt hat sich Landesliga-Aufsteiger FC Wittlingen. Das Trainerteam unter der Leitung von Cheftrainer Tiziano Di Domenico und Co-Trainer Imad Kassem-Saad wurde mit der Fitness-Weltmeisterin Lisa Marie Schleifer erweitert.

Cheftrainer Tiziano Di Domenico vom FC Wittlingen über seine neue Fitness-Expertin Lisa Marie Schleifer: „Ihr Name ist Programm.“ | Bild: Scheibengruber, Matthias

„Ihr Name ist Programm“, schmunzelte Di Domenico bereits bei einem Gespräch mit unserer Zeitung. Kein Zweifel: Die Jungs aus dem Kandertal sollen fit in die neue Saison starten.

„Wir wollten die sportliche Kompetenz auf dem Gebiet der Fitness, Fitness-Ausdauer und Kraft in unserem Team weiter ausbauen und sind stolz, dass wir Lisa Marie Schleifer für unser Trainerteam gewinnen konnten“, so Sportvorstand Kevin Pabst und Team-Manager Antonio Ratto über den prominenten Neuzugang.

Prominenter Neuzugang: Teammanager Antonio Ratto (links) und Sportvorstand Kevin Pabst vom FC Wittlingen mit Fitness-Expertin Lisa Marie Schleifer. | Bild: FC Wittlingen

In der Tat ist den Wittlingern hier ein Coup gelungen, denn die 28-jährige angehende Bachelor-Absolventin, Fachrichtung Ernährungsberatung, ist im Bereich Kraft- und Muskelaufbau, Ernährung und Gesundheitstraining eine echte Expertin und somit die perfekte Ergänzung im Wittlinger Kompetenzteam mit Physiotherapeut Stefan John – unterstützt von den beiden Betreuern Bernd Stammler und Klaus Hässler.

Ihre persönliche Leidenschaft für das Thema Fitness, Kraft und Bodybuilding krönte die gebürtige Brettenerin im Jahr 2018 mit dem Weltmeistertitel im Frauen-Bodybuilding. Die Disziplin dafür hat sie unter anderem auch an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen erhalten, wo sie bis 2016 studierte und anschließend bei der Bereitschaftspolizei geschlossene Einheiten trainierte.

In Pose: Lisa Marie Schleifer kümmert sich um die Fitness der Jungs aus dem Kandertal. | Bild: Andreas Frey

Neben ihrem Studium arbeitet Lisa Marie Schleifer zudem als Personal Coach im „Maxx Gesundheitszentrum“ in Steinen.

„Mein Ziel durch das Athletiktraining ist es, die Spieler in die Lage zu versetzen, höhere Trainingsbelastungen auszuhalten und dadurch das taktische und technische Training zu verbessern. Heutzutage hat man erkannt, dass rein sportartspezifisches Training nicht ausreicht, um zu den Besten zu gehören. Der FC Wittlingen ist ein motiviertes Team und ich bin sehr froh darüber, die Mannschaft von Cheftrainer Tiziano Di Domenico unterstützen zu dürfen“, so Lisa Marie Schleifer, die damit exakt in die Vorgaben der Wittlinger Protagonisten passt.