Eiskunstlaufen: – Manchmal sollte man einfach nicht fragen, sondern nur schauen – und genießen. Spätestens wenn die Musik einsetzt und Lioba Brenn und Leonie Kromer ihre Kreise auf der Eisfläche drehen, wird klar, weshalb sie ihr Hobby so lieben. So sanft, wie die Töne aus dem Lautsprecher fließen, gleiten die beiden Schülerinnen übers Eis.

Das Duo des Eislaufvereins Hotzenwald (EHV) Herrischried, der 2024 seinen 30. Geburtstag feiert, scheint unzertrennlich. Hand in Hand schweben sie auf der glatten Fläche, beobachten sich gegenseitig bei den Übungen. Lioba und Leonie die Aushängeschilder, repräsentierten den EHV unlängst an den baden-württembergischen Meisterschaften.

Beweglich: Leonie Kromer aus Dogern hat das Eislaufen als Siebenjährige in Essen gelernt. Im vergangenem Sommer kehrte ihre Familie wieder zurück nach Dogern. Seither trainiert die Schülerin am Hochrheingymnasium beim Eislaufverein Hotzenwald Herrischried sowie zusätzlich in Wettingen/Schweiz. | Bild: Ralf Schäuble

Zu Treppchenplätzen reichte es in Mannheim der zehnjährigen Lioba und ihrer ein Jahr älteren Freundin nicht, doch schon das Dabeisein war eine tolle Sache. Schließlich gab sich bei diesem Wettbewerb der talentierte Nachwuchs ein Stelldichein: „Gegen die Mädchen aus dem Leistungszentren in Mannheim und Stuttgart haben sie es schon schwer“, so Stefanie Brenn, die in Personalunion als Trainerin, Betreuerin, Chauffeurin und Motivatorin ihrer Tochter fungiert: „Immerhin brachte Lioba ihre Bestleistung aufs Eis – viel fehlt da eigentlich gar nicht.“

Lioba Brenn bei der Kür Video: Stefanie Brenn

Die Schülerin aus Rickenbach hat fast ihre komplette Freizeit dem filigranen Kufensport verschrieben. Drei Mal wöchentlich wird sie von Mama nach Basel zum Eislaufverein St. Jakob gefahren. Hin und wieder springen auch Oma Margret oder Opa Günter zum Fahrdienst ein. Dazu nutzt Lioba die Trainingszeiten, die der Verein seinen Mitgliedern in Herrischried anbietet.

Beste Freundinnen: Seit einem halben Jahr trainierten die zehnjährige Lioba Brenn (links) und die ein Jahr ältere Leonie Kromer gemeinsam beim Eislaufverein Hotzenwald in der Eissporthalle Herrischried. | Bild: Ralf Schäuble

Eislaufverein Hotzenwald Herrischried 1994 wurde der Verein gegründet Der Eislaufverein Hotzenwald Herrischried hat derzeit über 100 Mitglieder jeden Alters. Trainingszeiten sind dienstags und donnerstags von 17.15 Uhr bis 19.45 Uhr in der Eissporthalle Herrischried. An diesen Tagen ist auch Schnuppertraining möglich. Zudem wird sonntags zwischen 8.15 Uhr uns 9.30 Uhr trainiert. Vorsitzende ist Hildegard Zumkeller aus Rickenbach (Kontakt via Internetseite). Mehr Infos: http://www.eislaufverein-herrischried.de

Auf dem heimischen Eis wird es allerdings schon mal eng. Der Zuspruch ist enorm. Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut nutzen die einmalige Chance, die in Herrischried geboten wird. Frühere Aktive wie Stefanie Brenn und Vorsitzende Hildegard Zumkeller stehen als Trainerinnen bereit.

Weil sich Lioba und ihre Freundin aus Dogern allerdings dem Leistungssport mit all seinen Ansprüchen und Herausforderungen verschrieben haben, braucht es professionelle Unterstützung – was der Herrischrieder Verein im Moment nicht bieten kann: „Wir suchen Hände ringend eine Trainerin“, bringt es Sabrina Kromer auf den Punkt. Sie kam mit der Familie im vergangen Sommer zurück in die Heimat, bringt ihre Tochter deshalb zusätzlich zum Training nach Wettingen/Schweiz.

Leonie Kromer bei der Kür Video: Sabrina Kromer

In Herrischried jedoch kreuzten sich die Kreise der Mädchen mit dem ausgeprägten Hang zum Eiskunstlauf. Sie schlossen sich vom ersten Moment an gegenseitig ins Herz, so Sabrina Kromer: „Beste Freundinnen, die sich nicht gesucht aber gefunden haben.“

Talentiert: Die zehnjährige Lioba Brenn aus Rickenbach trainiert seit ihrem fünften Lebensjahr auf dem Eis. Neben dem Training beim Eislaufverein Hotzenwald Herrischried absolviert sie auch beim Eislaufverein St. Jakob in Basel drei Mal pro Wochen ihre Übungsstunden. | Bild: Ralf Schäuble

Konzentriert ziehen die Schülerinnen ihre Bahnen, lassen sich vom Umtrieb auf der Eisfläche weder aus der Ruhe noch aus dem Konzept bringen. Selbst kleine Stürze werden weggelächelt: „Willst du einen Sprung beherrschen, musst du den Sturz einkalkulieren. Irgendwann klappt es“, erklärt Leonie, die als Siebenjährige beim Jugend-Eiskunstlaufverein Essen begonnen hat.

Jener Verein, in dem die siebenmalige Deutsche Meisterin Nicole Schott groß wurde. Für Leonie ein Vorbild, aber kein spezielles Idol: „Ich möchte auch erfolgreich werden, aber meinen eigenen Stil entwickeln“, lacht sie und fliegt wieder federleicht übers Eis. Hier tanzen sie – Leonie und Lioba – Hand in Hand und verträumt nach der leise klingenden Musik. Man muss eben nicht fragen, sondern hinschauen...