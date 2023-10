Leichtathletik: – Die LG Hohenfels räumte beim Lauf in Bräunlingen ab und feierte über die Zehn-Kilometer-Distanz bei den Frauen und Männern jeweils Doppelsiege. Beim Halbmarathon wurde Tobias Herrmann Gesamtvierter.

Beim Herbstklassiker im Schwarzwald dominierten die Läuferinnen und Läufer der LG Hohenfels auf der Kurzstrecke über zehn Kilometer die Konkurrenz nach Belieben und sicherten sich jeweils die ersten beiden Plätze. Bei den Frauen gewann Alessa Reiner zum ersten Mal im rot-weißen Trikot. Sie siegte in 41:33 min vor Teamkollegin Evi Polito (41:50).

Doppelsieg: Über zehn Kilometer siegte Leon Ebner aus Birndorf (rechts) in 37:51 min vor Hardy Flum aus Weilheim. | Bild: Tobias Herrmann

Bei den Männern gewann Leon Ebner aus Birndorf in 37:51 min vor Altmeister Hardy Flum aus Weilheim. Matthias Gaiser aus Grießen komplettierte das gute Ergebnis auf Platz sechs in 42:54 min. Damit errang die LG Hohenfels zudem Platz eins in der Teamwertung.

Über die Halbmarathon-Distanz musste sich Tobias Herrmann im Finish Hannes Bossung (1:17:50) aus Heidelberg geschlagen geben und belegte in 1:18:01 Stunden am Ende Platz vier. Es siegte Patrick Hartmann (LT Unterkirnach) in 1:16:30 Stunden vor Friedrich Horn aus Tübingen (1:17:20). Bei den Frauen war Melina Bendek (1:38:29) beste Läuferin der LG Hohenfels.