Leichtathletik: – Die LG Hohenfels beteiligte sich mit vier Mannschaften am Badischen Mannschaftsendkampf der jugendlichen Leichtathleten (BSMM) in Eppelheim bei Heidelberg. Sie hatten sich im Sommer beim Bezirks-Vorkampf für das Finale der jeweils acht besten badischen Teams qualifiziert. Mit einem unerwarteten Sieg sowie den Plätzen zwei, vier und sieben war die weite Reise nach Nordbaden überaus erfolgreich.

Leichtathletik Sieben Teenager der LG Hohenfels feiern einen überraschenden zweiten Platz

Den Jungen der U12 gelang ein hervorragender Wettkampf. In den Disziplinen 50 Meter, Weitsprung, Ballwurf und der 4x50 Meter-Staffel lieferten David und Jonas Murschel (beide LC Waldshut-Tiengen), Paul Meyer (TV Laufenburg), Nilas Wagner und Karl Schupp (beide LC Buch) einen souveränen Wettkampf ab.

Von Beginn an führten sie die Wertung der acht Mannschaften an. Mit einem starken 4x50 Meter-Staffellauf von 29,93 Sekunden bauten sie die Führung weiter aus und siegten schließlich vor dem gastgebenden TV Eppelheim. Die Staffelzeit ist die beste in diesem Jahr erzielte Leistung in Baden.

Mädchen der U12 Zweite

Die Mädchen der U12 starteten im Wettkampf 2, der neben 75m-Lauf, Weitsprung, Ballwurf und Staffel auch noch den Hochsprung und die 800 Meter umfasst. Sie kämpften sich von Disziplin zu Disziplin in der Wertung nach oben und lagen schon nach drei Disziplinen auf einem Podestplatz. Mit starken Leistungen im Sprint und Weitsprung schoben sie sich in der Zwischenwertung sogar an die Spitze und mussten sich erst nach dem abschließenden 800 Meter-Lauf nur knapp der MTG Mannheim geschlagen geben.

Die meisten Punkte für das Team erzielten Anina Küpfer (ASC Albbruck) und Emily Krahnert (TV Laufenburg) im Sprint und Weitsprung. Über den zweiten Platz freuten sich neben Anina Küpfer und Emily Krahnert auch Theresa Geist (ASC Albbruck), Sophia Läule, Lara Strümpf, Sarah Weißenburger (alle TV Laufenburg) sowie Johanna Große (LC Buch) und Elin Kanli (LC Waldshut-Tiengen).

U16-Mädchen Vierte

Einen soliden Wettkampf lieferten die U16-Mädchen der LG Hohenfels ab. Nach acht Disziplinen (100 m, 800 m, 80 m Hürden, 4x100m-Staffel, Speerwurf, Kugelstoßen sowie Weit- und Hochsprung) wurde der in der Vorrunde erzielte vierte Platz hinter den Mannschaften aus Karlsruhe, Mannheim und Walldorf gehalten werden.

Die meisten Punkte für das Team erzielten die Speerwerferinnen Sarah Höcker (TV Laufenburg) mit 33,15 m und Alicia Beuchelt mit 30,80 m sowie Sara Pilz (beide LC Waldshut-Tiengen), die sich als zweitbeste Hochspringerin der gesamten Veranstaltung auf 1,52 m steigerte.

U14-Mädchen Siebte

Um einen Platz gegenüber dem Vorkampfergebnis verbesserten sich die U14-Mädchen der LG Hohenfels. Mit nur sechs Starterinnen war es nicht einfach, sieben Disziplinen zu bestreiten. Deshalb waren alle mit dem siebten Platz zufrieden. Aus der Mannschaft ragte Jana Gastel (TV Laufenburg) heraus, die mit 10,65 sec über 60 m Hürden ein starkes Ergebnis erzielte.