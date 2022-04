von Helmut Vogler

Leichtathletik: – Das Läufermeeting der LG Hohenfels entpuppte sich fast als Vereinsmeisterschaft. Wurde der erste Termin wegen der widrigen Wetterverhältnisse abgesagt, fand sich am Nachholtermin neben den lokalen Lauf-Assen nur ein halbes Dutzend Gäste im Langensteinstadion Tiengen ein, um auf den „Krummen Strecken“ über 150, 300, 600 oder 1000 Meter ihre Sieger zu ermitteln. Laufstrecken, die im „normalen“ Wettkampfkalender kaum vorkommen und die hauptsächlich im Training eingesetzt werden.

Bei der weiblichen Klasse U14 überraschte Leona Abazi mit deutlichen Siegen über 50 Meter (7,90 s) und 100 Meter (15,22 s). Herausragend war der Sieg von Lena Spitz über 600 Meter in starken 1:52,77 Minuten. Die im Winter als Biathletin für den Skiclub Bad Säckingen aktive Sportlerin führt die Badischen Bestenliste 2021 in der Klasse W12 über 800 Meter und 2000 Meter an.

In der U16-Klasse der Mädchen überzeugte Sara Polito mit drei Tagesbestleistungen über 75 Meter (10,60 s), 150 Meter (21,13 s) und 200 Meter Hürden (32,10 s). Über 3000 Meter lief Lina Schitz ein starkes Rennen in 11:29,09 Minuten. Diese Zeit hätte im Vorjahr sogar zur Teilnahme an den Deutschen Jugend-Meisterschaften der U16-Klasse gereicht.

Schnellste Sprinterin in U18/U20 war Lena Stoll mit 10,45 s über 75 Meter und mit 20,70 s über 150 Meter. Ihr kam Finja Voelkel mit 10,57 s über 75 Meter und guten 48,43 s über 300m Hürden am nächsten. Die „unverwüstliche“ Evi Polito (W45) siegte über 3000 Meter in 11:27,63 Minuten knapp vor ihrer jüngeren Vereinskollegin Lina Schitz.

Bei den Jungs waren die Felder überschaubar. In der U14 war Nils Kammerer der Schnellste über 50 Meter (8,33 s), der ein Jahr jüngere Kiran Kölble siegte über 100 Meter in 15,97 s. In der U16 war der Badische Hallenmeister über 800 Meter, Valentin Oblupin vom TV Bad Säckingen, Schnellster über 150 Meter in 20,75 s. Über 300 Meter blieb Lukas Körner (TV Grenzach) in starken 40,66 s ohne ernsthafte Konkurrenz.

Bei der männlichen Jugend unterbot Lokalmatador Leonhard Gerspach beim 75-Meter-Sprint mit 9,87 s als Einziger die Zehn-Sekunden-Marke. In 20,22 s war er auch Schnellster auf der 150m-Strecke. Bei den Männern blieb Johannes Kaiser über 1000m in 2:56,15 Minuten unter den erstrebenswerten drei Minuten. Florian Tröndle lag in 3:00,10 Minuten knapp drüber.