von Bernd Schleith

Fußball: – Ein letztes Testspiel vor dem Saisonstart in die Oberliga bestreitet der FV Lörrach-Brombach am Samstag um 14 Uhr im Grütt gegen den Regionalligisten Bahlinger SC mit dem ehemaligen Lörrach-Brombacher Spieler Rico Wehrle. Dabei wird das Trainerteam um Chefcoach Erkan Aktas sicher noch einmal Aufschlüsse über die mögliche Startformation im ersten Saisonspiel gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen am Mittwoch gewinnen können.

Das Spiel im Grütt findet unter Berücksichtigung der Hygienebedingungen des FV Lörrach-Brombach statt. Diese sind auf der Homepage des Vereins hinterlegt. Die Zuschauer werden gebeten, rechtzeitig vor Spielbeginn ins Grütt zu kommen, wo sich jeder zunächst registrieren lassen muss. Erst danach kann an der Tageskasse der Eintritt ins Sportgelände erfolgen. Der Eintrittspreis beträgt für alle Zuschauer beträgt drei Euro.

Nach dem Eintritt ins Sportgelände besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und es wird gebeten, den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Trainer, Betreuer und die Auswechselspieler am unmittelbaren Spielfeldrand sind von dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ausgeschlossen, müssen jedoch auf den entsprechenden Abstand achten.