von claudia lais

Radsport: – Mit drei Teilnehmern waren der RSV Wallbach und der RV Lottstetten bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren in Unterweissach am Start. Dabei ging es genau eine Woche nach dem ersten Durchgang des Ba-Wü-Cups in Wallbach im Schwäbischen nicht nur um die Titel, sondern vor allem auch um die Qualifikation für das 3. Junior Masters, das der Nachwuchs am Samstag, 23. April, in Ilsfeld, ausfahren wird.

Radsport Heimsieg für Lena Reichert und Laura Thomann vom RSV Wallbach beim BW-Cup der Juniorinnen Das könnte Sie auch interessieren

Die für das Junior Masters geforderten 95 Punkte zur Teilnahme waren für Leonie Papok vom RV Lottstetten kein Hindernis. Die amtierende Bezirksmeisterin hatte 147,40 Punkte aufgestellt und ging entsprechend auf Platz vier in den Wettkampf.

Verbessert: Bei den Bezirksmeisterschaften hatte Leonie Papok (RV Lottstetten) noch 128,88 Punkten herausgefahren. In Unterweissach wurden am Ende ihrer Kür sogar 129,73 Punkte notiert, was ihr Rang vier bescherte. | Bild: Winfried Schwarz

Leonie Papok fuhr, wie gewohnt, ihre Kür sehr ruhig und konzentriert, musste allerdings den Aufgang zum Kehrlenkersitzsteiger zweimal ansetzen und verlor dadurch ein paar Sekunden, die ihr am Ende fehlten, um ihre Kür vollständig zu zeigen. Mit 129,73 Punkten erreichte sie dennoch ein ausgezeichnetes Ergebnis und reihte sich als Vierte hinter dem Podestplatz einreihen.

Qualifikation geschafft: Mit 97,12 Punkten fuhr Caroline Wirth vom RSV Wallbach nicht nur auf Rang sechs, sondern löste gleichzeitig das Ticket für das 3. Junior Masters am 23. April in Ilsfeld. | Bild: Claudia Lais

Caroline Wirth vom RSV Wallbach hatte sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, die Quali-Hürde zu knacken, um in Ilsfeld um die 20 Startplätze zur Deutschen Juniorenmeisterschaft mitzufahren. Durch einen Sturz beim Lenkersitzsteiger rückwärts machte sie es etwas spannend, fuhr aber anschließend ihre Kür ruhig und ohne größere Abzüge zu Ende. Am Ende standen 97,12 Punkte auf der Anzeigetafel – Bestleistung für die junge Schopfheimerin und Platz sechs im Feld der zwölf Teilnehmerinnen.

Radsport Junioren des RV Lottstetten gewinnen alle drei Bezirks-Titel im Kunstradfahren Das könnte Sie auch interessieren

Für Junioren-Bezirksmeister Mattias Piberhofer vom RV Lottstetten war schon die Teilnahme in Unterweissach eine große Freude. Am Ende fehlten ihm nur wenige Sekunden, um alle Übungen in die Wertung zu bringen. Mit 55,95 Punkten erreichte er ein gutes Ergebnis, wurde Vierter in der Gesamtwertung.

Vierter Platz: Junioren-Bezirksmeister Mattias Piberhofer vom RV Lottstetten fuhr bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Unterweissach 55,95 Punkte heraus. | Bild: Winfried Schwarz

Aus Verletzungsgründen ging der Zweier Letizia Daudey/Sophia Baier vom RV Lottstetten nicht an den Start.