Leichtathletik: – Alles wie gehabt beim Wehratallauf der Lauffreunde Wehr. Der Laufenburger Omar Tareq (Lauffreunde Freiburg) und Lena Wagner (TuS Stetten) aus Kandern gewannen wie schon 2022 auch die 32. Auflage des Traditionsveranstaltung. Das Duo lief die 10,2 Kilometer lange Runde von Wehr über Hasel und zurück souverän. An den Streckenrekorden wurde erneut nicht gekratzt, was vor allem an den hohen Temperaturen lag. Insgesamt liefen 152 Männer und 50 Frauen durchs Tal.

Leichtathletik 32. Wehratallauf bei großer Hitze – und wir haben Bilder! Das könnte Sie auch interessieren

Es war ein einsames Rennen, das Omar Tareq auf der profilierten Runde vom Frankenmattstadion nach Hasel und an der Erdmannshöhle vorbei nach zurück auf die Tartanbahn laufen musste oder durfte. Schon nach einem Kilometer gelang es Lukas Borghardt vom TV Bad Säckingen nicht mehr, dem mehrfachen Sieger zu folgen.

Das hatte für Omar Tareq den Vorteil, dass er sich schnell des erneuten Sieges – sein vierter Erfolg nach 2016, 2021 und 2022 in Wehr – sicher sein durfte. Er hatte aber den Nachteil, dass er niemanden an seiner Seite hatte, der ihn fordert: „Es ist etwas schwierig, das Tempo konsequent hochzuhalten, wenn es keinen direkten Gegner gibt“, spielte Tareq im Ziel auf sein Vorhaben an, den seit zehn Jahren bestehenden Streckenrekord von 32:51 Minuten von Felix Köhler (Bad Säckingen) zu knacken. Allerdings waren die Bedingungen mit Temperaturen um die 25 Grad im Wehratal für Rekorde nicht unbedingt geeignet.

200 Teilnehmer: Der Wehrer Patrick Bäumle auf dem Weg durchs Wehratal. Er kam am Ende auf Rang elf ins Ziel. | Bild: Ralf Schäuble

So war es keine Überraschung, dass Omar Tareq an seine Siegerzeit von 33:30 Minuten aus dem Vorjahr nicht ganz heran kam. Er querte das Ziel nach 33:56 Minuten, 1:28 Minuten vor Lukas Borghardt und Jonathan Göppert (WSC Breisgau Staufen), dem 2:52 Minuten fehlten. Bester Wehrer in der Top Ten der Männer war Stefan Dede mit einer Zeit von 40:13 Minuten auf Rang sechs.

Lena Wagner ohne Konkurrenz

Nicht so einsam, aber noch souveräner lief Lena Wagner zu ihrem dritten Sieg in Wehr. Ihre Konkurrenz bekam sie allenfalls vor dem Start zu sehen, danach war keine der Läuferinnen in der Lage, der Vorjahressiegerin zu folgen. Einzig ein paar Läufer leisteten ihr Gesellschaft, wobei diese meist deutlich angestrengter aussahen.

Plausch vor dem Start: Die spätere Siegerin Lena Wagner kam nach 10,2 Kilometern genau eine Minute vor Daniel Lipp von der SG Rheinfelden ins Ziel. | Bild: Ralf A. Schäuble

Nach einer längeren Verletzungspause, ist die Sportlerin im Trikot des TuS Stetten erst seit ein paar Wochen wieder im Training. Sie nutzte den Wehratallauf als intensive Tempoeinheit: „Im Wettkampf läufst du immer schneller, als allein im Training“, freute sich sich im Ziel über das erfolgreiche Comeback. Mit ihren 42:51 Minuten war sie lediglich 41 Sekunden langsamer als im Vorjahr, aber doch satte 5:41 Minuten schneller als Heike Dold (Markgräfler Runners Club) und 7:36 Minuten vor der Wehrerin Jessica Fetscher-Dede.