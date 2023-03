Radsport: – Klein, aber fein war die Abordnung des Bezirks Hochrhein/Wiesental bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren im Kunstradfahren, ausgerichtet vom RMSV Aach. Waren die zweiten Plätze für den RV Lottstetten allemal im Bereich des Machbaren, überraschten der Zweier Lena Reichert/Laura Thomann (RSV Wallbach) mit 71,65 Punkten auf Rang drei die komplette Konkurrenz.

Im Feld der neun gemeldeten Paare waren die Wallbacherinnen mit ihren eingereichten 75,30 Punkten als Sechste aufgeführt. Vor Wochenfrist beim Baden-Württemberg-Cup in heimischer Halle hatten sie aus gesundheitlichen Gründen noch passen und somit auf eine Generalprobe verzichten müssen.

Riesenfreude nach dem dritten Platz

Zeitig am Vormittag erwiesen sich Lena Reichert und Laura Thomann im Hegau aber hellwach. Konzentriert und sauber fuhren sie ihr Programm, mussten sich von den Kampfrichtern lediglich vier Punkte abziehen lassen. Als die Anzeige nach diesem Husarenritt bei 71,65 Punkten verharrte, gab es für die beiden Sportlerinnen und ihre Trainerin Claudia Lais kein Halten mehr: „Es lief fast perfekt. Wir freuen uns wahnsinnig.“ Schließlich hatten der Wallbacher „Zweier“ vor drei Wochen bei den Bezirksmeisterschaften noch mit 57,81 Punkten zufrieden sein müssen.

Paukenschlag: Laura Thomann (vorn) und Lena Reichert vom RSV Wallbach fuhren bei den baden-württembergischen Junioren-Meisterschaften in Aach/Hegau überraschend auf Platz drei und haben das DM-Ticket so gut wie sicher. Archivbild: Matthias Scheibengruber | Bild: Scheibengruber, Matthias

Dank der Steigerung um 13,84 Punkten nahmen sie fast locker die Qualifikationshürde von 65,00 Punkten zum 3. Junior Masters, am 15. April in Nufringen, geschafft. Dort geht es um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft, für die am 14./15. Mai noch ein Ausrichter gesucht wird. Als Schülerinnen waren Reichert/Thomann im Jahr 2019 an dieser Hürde noch gescheitert. Jetzt dürfte das Ticket allein deshalb sicher sein, weil „es weniger Starter als Startplätze gibt. Sie müssen in Nufringen nur durchfahren“, so Claudia Lais.

Silbermedaille: Letizia Daudey (links) und Sofia Baier (links) vom RV Lottstetten verpassten bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Aach mit 104,72 Punkten ihre Bestleistung nur um hauchdünne 1,4 Punkte. | Bild: Ralf Schäuble

Kaum weniger stark verlief der Auftritt von Sofia Baier und Letizia Daudey vom RV Lottstetten. Das Duo steigerte sich gegenüber Wallbach, wo sie nur 96,43 Punkte erhalten hatten, auf 104,72 von 118,30 eingereichten Punkten. Ihre Bestleistung verfehlten sie nur um hauchdünne 1,4 Punkte. Die Europameisterinnen Lena und Eva Streit (RMSV Orsingen) bestätigten mit 118,41 (135,50) Punkten damit ihre 118,52 Punkte vor einer Woche in Wallbach.

Steigerung: Leonie Papok vom RV Lottstetten fuhr bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Aach als Silbermedaillen-Gewinnerin starke 137,21 Punkte und steigerte sich binnen einer Woche um 20,91 Punkte. | Bild: Ralf Schäuble

Die komplette Junior Masters-Serie, sie beginnt in zwei Wochen in Kirchberg/Iller und zählt zur Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaft am 19./20. Mai, in Wallisellen/Schweiz, wird Leonie Papok vom RV Lottstetten fahren. Obwohl noch nicht ganz fit, bestätigte sie ihre Form, fuhr starke 137,21 Punkte ihres mit 150,70 Punkten bewerteten Programms und steigerte sich binnen einer Woche um 20,91 Punkte.

Hunderter-Marke geknackt: Caroline Wirth vom RSV Wallbach fuhr bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Aach mit 101,19 Punkten auf Rang acht und qualifizierte sich ebenfalls für das 3. Junior Masters. | Bild: Ralf Schäuble

Berechtigten Grund zur Freude hatte nach ihrem Programm auch Caroline Wirth vom RSV Wallbach, die 118,80 Punkte eingereicht hatte. Lief es vor einer Woche in Wallbach gar nicht rund für die Schopfheimerin, drehte sie in Aach richtig auf. Sie steckte einen leicht verunglückten Kehrlenker-Sitzsteiger weg, steigerte sich um 22,28 Punkte und knackte mit ihren 101,19 Punkten erstmals in dieser Saison die Hunderter-Marke. Als Achtplatzierte hat sie sich damit ebenfalls fürs 3. Junior-Masters qualifiziert.

Nachgelegt: Stefanie Probst vom RSV Wallbach fuhr bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Aach trotz eines Sturzes mit 79,71 Punkten deutlich mehr heraus, als noch vor einer Woche in Wallbach. | Bild: Ralf Schäuble

Diese Hürde war für Stefanie Probst (RSV Wallbach) mit 86,30 eingereichten Punkten ohnehin nicht das Ziel. Trotz eines Sturzes nach einer Lenkerdrehung fuhr sie ihr Programm gut, freute sich über 79,71 Punkte und damit 6,81 Punkte mehr als zuletzt in Wallbach.