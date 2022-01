Leichtathletik vor 9 Stunden

Leichtathletik-Talente des TV Wehr lassen die nationale Konkurrenz aufhorchen

Luan Kummle steht mit 6,66 Meter auf Rang drei der Deutschen Bestenliste in der Altersklasse U16 und schafft den Sprung in den Weitsprung-Landeskader. Ceren Bayram ist die drittbeste deutsche Mehrkämpferin ihrer Altersklasse. Hürden-Ass Simea Thanei verpasst die Aufnahme in den Nationalkader nur hauchdünn.