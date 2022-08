Fußball 03. August 2022, 16:26 Uhr

Landesliga ist mit fünf Mannschaften aus dem Bezirk Hochrhein gut bestückt

Fußball-Landesliga: Hochrhein-Quintett startet am Wochenende in die Saison. FSV Rheinfelden, SV Weil und der SV 08 Laufenburg zählen zum Favoritenkreis. Aufsteiger FC Erzingen und FC Zell wollen in der Liga bleiben.