von Gregor Huber

Kreisliga A, Ost

FC Grießen – FC Geißlingen 3:4 (2:3). – Tore: 1:0 (8.) Ritter, 2:0 (14.) T. Maier, 2:1 (25./HE) R. Nohl, 2:2 (30./FE) R. Nohl, 2:3 (43./FE) L. Müller, 3:3 (53.) Ritter, 3:4 (75./FE) R. Nohl. – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Z.: 150. – Bes.: GR für Saba (FCGr/42.). – Der FC Grießen legte im Klettgau-Derby los wie die Feuerwehr und führte bereits nach 15 Minuten mit 2:0. Durch drei Strafstöße konnten die Gäste das Ergebnis bis zur Pause auf 2:3 drehen. Zu allem Übel für den FC Grießen musste Saba vorzeitig mit Gelb-Rot das Feld verlassen. Nach dem Seitenwechsel spielte die Ritter-Elf trotz Unterzahl phasenweise überlegen und konnte ausgleichen. Eine Viertelstunde vor Schluss zeigte Schiedsrichter Axel Amann (Bettmaringen) erneut auf den Punkt im Grießener Strafraum, und der FC Geißlingen ging wiederum in Führung. Der FC Grießen zeigte tolle Moral, warf noch einmal alles nach vorne, wurde für seinen Einsatz jedoch nicht belohnt.

SC Lauchringen – Spvgg. Wutöschingen 2:5 (2:3). – Tore: 0:1 (15./FE) Budde, 1:1 (18.) Pawlowski, 1:2 (24.) Sangiorgio, 2:2 (25./ET) Süss, 2:3 (28.) Budde, 2:4 (54.) Strenger, 2:5 (61.) Dercho. – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Z.: 150. – Bes.: GR für Pawlowski (SCL/87.), Wölm (SCL/85.) hält FE von Budde. – In einem abwechslungsreichen Spiel fielen im Derby zwischen dem SC Lauchringen und der Spvgg. Wutöschingen bereits im ersten Spielabschnitt fünf Tore – zum Teil durch gravierende Abwehrfehler. Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste die Akzente und hatten das Spiel im Griff. Lauchringens Keeper Kevin Wölm hielt im zweiten Spiel, den zweiten Strafstoß. Ein Sonderlob zollten beide Teams Schiedsrichter Riccardo Lombardo aus Bad Säckingen, der die Partie souverän und umsichtig leitete, so der Tenor aus beiden Lagern nach Spielende.

VfRHorheim-Schwerzen – SV Rheintal 1:4 (1:0). – Tore: 1:0 (5.) Laabs, 1:1 (48.) Rottenkolber, 1:2 (53.) Wagner, 1:3 (62.) Asal, 1:4 (66.) Mülhaupt. – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – Z.: 90. – Trotz des Dauerregens war der Horheimer Rasenplatz in einem guten Zustand, und beide Mannschaften boten den Zuschauern eine muntere Partie. Die Heim-Elf ging bereits nach fünf Spielminuten durch Laabs nach einer schönen Einzelleistung in Führung. Bis zur Pause boten sich beiden Mannschaften Gelegenheiten für weitere Treffer, jedoch ohne Erfolg. Rottenkolber (48.) glich kurz nach dem Seitenwechsel für die Gäste aus. Nur fünf Minuten später gar die Führung durch Wagner. Der VfR Horheim-Schwerzen erhöhte nun den Druck und drängte auf den Ausgleich. Dies gab dem SV Rheintal Platz für Konter. Asal (62.) und Mülhaupt (66.) machten mit ihren Treffern den Sieg perfekt.

FC Weizen – SV Albbruck 3:1 (2:1). – Tore: 0:1 (10.) Straub, 1:1 (28.), 2:1 (35.) und 3:1 (52.) alle Baumann. – SR: Wolfgang Braun (Löffingen). – Z.: 90. – Die erste Viertelstunde gehörte den Gästen aus Albbruck, und infolge dessen resultierte daraus die frühe Führung. Der FC Weizen fing sich danach und drehte das Ergebnis bis zum Pausenpfiff auf 2:1. Der FC Weizen spielte nach Wiederanpfiff weiter nach vorne und erhöhte auf 3:1, doch der Vorsprung brachte keine Sicherheit. Stattdessen erhöhte der SV Albbruck den Druck und erspielte sich zahlreiche Torchancen. „Wenn da der Anschlusstreffer fällt, wird es nochmal eng“, mutmaßte ein erleichterter FCW-Coach Michael Gallmann nach dem Spiel. Mann des Tages war Florian Baumann, der alle drei Weizener Treffer erzielte.

FC 08 Bad Säckingen – SV Waldhaus 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (12./ET) Gampp, 2:0 (48./FE) Rymsza. – SR: Andreas Wirtz (Rheinfelden). – Z.: 100. – Die Einheimischen hatten sich nach der Auftaktniederlage in Geißlingen, für das erste Heimspiel viel vorgenommen und dementsprechend engagiert, gingen sie auch zu Werke. Bereits nach zwölf Minuten die Führung, als dem Waldhauser Gampp ein Eigentor unterlief. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Rymska (48.) per Foulelfmeter das 2:0. Der FC Bad Säckingen hatte den Gegner im Griff, Trainer Clemens Bauer sprach von einem „verdienten Sieg.“

SV Nöggenschwiel – SV 08 Laufenburg II 1:4 (1:2). – Tore: 0:1 (10.) Sibold, 0:2 (19.) Widmann, 1:2 (20.) Zanotti, 1:3 (77.) und 1:4 (82.) beide Illmann, – SR: Tino Pardon (Dettighofen). – Z.: 100. – Das Team von Pepe Pavano schien in der Anfangsphase nicht richtig bei der Sache zu sein, und die Gäste aus Laufenburg gingen früh durch Sibold (10.) in Führung. Neun Minuten später erhöhte Widmann auf 2:0, Stefan Zanotti verkürzte im Gegenzug auf 1:2. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste den Druck, waren laufstärker und effizienter. Folgerichtig fielen zwei weitere Treffer. Illmann sorgte mit seinem Doppelpack in der 77. und 82. Minute für den verdienten Auswärtssieg.

C.S.I. JR Laufenburg – SV Stühlingen 0:0. – SR: Jonas Probst (Waldshut-Tiengen). – Z.: 80. – Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken der Partie, und am Ende stand ein gerechtes Unentschieden. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit ein leichtes Übergewicht. Lang hatte dabei in der 35. Minute die beste Chance für den SV Stühlingen, jedoch konnte er einen Abpraller nicht im Tor unterbringen. In Hälfte zwei das gleiche Bild, beide Mannschaften ließen wenig zu, Torchancen hatten Seltenheitswert.

SV BW Murg – SV Obersäckingen 1:2 (1:0). – Tore: 1:0 (38.) Yilmaz, 1:1 (85.) Kanteh, 1:2 (90.+1/ET) Sevda. – SR: Serkan Öz (Gurtweil). – Z.: 120.

Kreisliga A, West

FSV Rheinfelden II – SV Eichsel 2:4 (1:2). – Tore: 1:0 (6.) Smailji, 1:1 (20.) Karau, 1:2 (24.) Streit, 2:2 (47.) Boccardo, 2:3 (75./ET) Marra, 2:4 (90.) Karau. – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Bes.: GR für Diener (FSV/58.) und Volkmann (FSV/88.). – Bereits in der 6. Minute ging die Landesliga-Reserve des FSV Rheinfelden durch Smailji mit 1:0 in Führung. Rund zehn Minuten später prallten ein Rheinfelder Angreifer und der Torhüter des SV Eichsel heftig zusammen, wodurch sich beide Spieler verletzten und ausgewechselt werden mussten. Die Einheimischen waren durch diese Situation offenbar schockiert. Der SV Eichsel nutzte dies, um durch Karau (20.) und Streit (24.) in Führung zu gehen. Kurz nach Wiederanpfiff konnte Boccardo (47.) ausgleichen. Danach wurde das Derby hitzig. Der FSV haderte danach mehrfach mit dem Schiedsrichter, in dessen Folge zwei Spieler vorzeitig zum Duschen geschickt wurden. Die Gäste nutzten die zahlenmäßige Überlegenheit zum Sieg.

SG FC Wehr-Brennet II – TuSBinzen 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (29.) Hupfer, 0:2 (80.) Stricker, 1:2 (90.+1) Ramsteiner. – SR: Jonas Probst (Waldshut-Tiengen). – Die SG FC Wehr-Brennet II begann druckvoll gegen die defensiv eingestellten Gäste aus Binzen. Das Geschehen spielte sich überwiegend in der Hälfte der Gäste ab, die bei einem Entlastungsangriff durch Hupfer in Führung gingen (29.). Die Elf von Trainer Fabio Cocuzza spielte auch in der zweiten Hälfte gefälligen Kombinationsfußball, jedoch ohne Erfolg. Bei einem der wenigen Gegenangriffe konnte Binzen durch Stricker in der 80. Minute auf 2:0 erhöhen. Ramsteiners Treffer in der Nachspielzeit war lediglich Ergebniskosmetik. Trainer Cocuzza: „Die Binzener haben effektiv und clever gespielt, uns fehlte die Durchschlagskraft, aber ich bin dennoch mit der Leistung der Mannschaft zufrieden.“

TuS Stetten – FV Degerfelden 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (47.) Wappner. – SR: Albert Hilbold (Wehr). – In der ersten Hälfte neutralisierten sich die beiden Mannschaft weitgehend, mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Wappner (47.) erzielte kurz nach dem Seitenwechsel die Führung für den TuS Stetten. Die Mannschaft von FVD-Spielertrainer Patrick Streule spielte in der Folgezeit gut mit und wehrte sich gegen die drohende Niederlage. Kurz vor dem Ende forderten die Gäste einen Strafstoß, der Pfiff des Schiedsrichters blieb aber aus, und der FV Degerfelden musste die Heimreise mit leeren Händen antreten.

FC Hauingen – SV Todtnau 11:1 (5:1). – Tore: 1:0 (10.), 2:0 (15.) und 3:0 (17.) alle Catania, 3;1 (26./FE) Bosl, 4:1 (30.) Eugen Suppes, 5;1 (36./FE) Wojtynek, 6:1 (59.) Catania, 7:1 (64.) Wojtynek, 8:1 (65.) Eugen Suppes, 9:1 (68.) Catania, 10:1 (71.) Vogt, 11:1 (75.) Catania. – SR: Mario Janutsch (Zell).

SV Liel-Niedereggenen – SV Schopfheim 6:5 (4:3). – Tore: 1:0 (7.) Constantin, 1:1 (10.) Osswald, 2:1 (13.) Völkel, 3:1 (20.) Lindemann, 3:2 (23.) Kuytan, 4:2 (31.) Völkel, 4:3 (44.) Osswald, 4:4 (53./FE) Strauch, 4:5 (58.) Zein, 5:5 (81.) Constantin, 6:5 (89./FE) Albiez. – SR: Ali Nassereddine (Sulzburg).

SFSchliengen – TuS Kl. Wiesental 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (35.) Wihler, 2:0 (73.) Martiyn. – SR: Mehmet Turgut (Lörrach).

FC Wittlingen II – SV Weil II 0:1 (0:0). – Tor: 0:1 (71.) Arsentjew. – SR: Artur Schütz (Wehr).

FC Steinen-Höllstein – FC Huttingen 5:0 (3:0). – Tore: 1:0 (36./FE) Gültekin, 2:0 (41.) Gerspacher, 3:0 (42./FE) und 4:0 (62.) beide Sahin, 5:0 (83./HE) Kemanci. – SR: Nicolas Preinl (Kandern). – Bes.: GR für Gültekin (FCS/58.).