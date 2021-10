Radsport vor 14 Stunden

Kunstradfahrerin Alisa Lais vom RSV Wallbach startet ganz entspannt bei den Deutschen Hallenrad-Meisterschaften: „In Moers ist fast alles möglich...“

Die 24-jährige Sportlerin aus Kürnberg nimmt am Wochenende zum achten Mal an Deutschen Meisterschaften teil. Sie ist mit 182,00 Punkten eingereicht. Ihre Bestleistung von 173,70 Punkten fuhr Alisa Lais kürzlich in Denkendorf beim German Masters. Mit dem SÜDKURIER spricht sie über ihre Chancen, über die Einschränkungen wegen Corona und über ihre Zukunft.