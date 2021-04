Regionalsport Hochrhein Nur für Abonnenten vor 14 Stunden

Kunstrad-Talente des RV Lottstetten starten bei Finale der Junior-Masters

Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok haben das EM-Ticket bereits gelöst. Europameisterschaft der U19 in Altdorf im Schweizer Kanton Uri steht wegen Corona aber noch auf der Kippe. Auch die Radballer des RSV Öflingen haben viele Fragezeichen in ihrem Terminkalender. Deutsche Hallenradsport-Meisterschaft am 1./2. Mai ist wegen Corona definitiv abgesagt.