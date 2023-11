Radsport: (rw/awi/gru) Der RV Lottstetten ist und bleibt im regionalen Kunstradfahren das Maß aller Dinge. Dominierte der Verein schon die Bezirksmeisterschaften, räumte er nun auch mit fünf Pokalsiegen ab. Je zwei Pokale gehen an den RSV Wallbach, den RSV Herten und den RSV Dogern. Einen Sieger stellt der RMSV Erzingen, der mit fünf Schülerinnen und Schülern dritten und letzten Pokaldurchgang in Wallbach sein Comeback feierte.

Die Pokale für den RV Lottstetten holten die konkurrenzlosen U15-Schülerinnen Giulia Masi und Skye Vellutini, die sich im Zweier auf 17,92 Punkte steigerten und insgesamt 45,77 Punkten holten. Ebenfalls allein in der Wertung waren Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder, in Wallbach allerdings nicht am Start. U19-Junior Nicolaj von Schneider fuhr 55,12 Punkte heraus und siegte vor seinem nicht gestarteten Vereinskameraden Jimmy Lee Holle. Bei den Männern kam Marco Rehm auf 61,50 Punkte, musste den Pokal aber seinem erkrankten Vereinskameraden Matthias Piberhofer überlassen.

Mit einer Top-Leistung von 115,57 Punkten sicherten Letizia Daudey und Sofia Baier den Pokal der U19-Juniorinnen mit 322,76 Punkten und sorgten mit ihrer Kür für Staunen bei den Zuschauern. Zweite wurden die Wallbacherinnen Lena Reichert und Laura Thomann, die 69,39 Punkte herausfuhren und in der Endabrechnung auf 190,92 Punkte kommen. Platz drei ging an Amelie Peter und Fiona Schuhmacher vom RSV Wallbach mit 85,42 Gesamtpunkten.

Laura Thomann (links) und Lena Reichert vom RSV Wallbach. | Bild: Angelika Wirth

In Abwesenheit der führenden Lottstetterin Leonie Papok setzte Caroline Wirth vom RSV Wallbach zum Abschluss des Wettkampftages mit Vereinskameradin Stefanie Probst die Akzente. Wirth fuhr 111,72 Punkte heraus und schob sich in der Pokalwertung mit 301,99 Punkten auf Rang eins vor Papok (264,07). Stefanie Probst (RSV Wallbach) glänzte mit sauberen 83,64 Punkten und wurde Dritte mit insgesamt 227,08 Punkten.

Stefanie Probst vom RSV Wallbach. | Bild: Angelika Wirth

Größer waren die Felder bei den Schülerklassen. Im Feld der elf U11-Schülerinnen zeigte Ausnahmetalent Magdalena Weiß (RSV Herten) ihr Können mit 53,70 Punkten. Dabei zeigte sie den Kopfstand und den Handstand auf dem liegenden Rad, sicherte sich den Pokal mit 137,15 Punkten vor den Hertenerinnen Rahel Schulz (96,05) und Lilly Fa (71,88). Den zweiten Pokalgewinn für den RSV Herten erreichte Rebekka Weiß bei den U13-Schülerinnen. Sie fuhr 47,39 Punkte und gewann mit 136,52 vor Gladys June Holle (128,45) vom RV Lottstetten und Marie Fritsch (98,17) vom RSV Wallbach.

Emilia Keser vom RSV Wallbach. | Bild: Angelika Wirth

Den zweiten Pokal für den RSV Wallbach erholte sich Emilia Keser (U15) nach abschließenden 52,50 deutlich mit 136,93 Punkten vor Amelie Peterle (RSV Herten) mit 121,87 Punkten und der Walbacherin Indira D‘Souza (104,79).

Beim RSV Dogern trägt die Nachwuchsarbeit auch erste Früchte. Phil Arzner (U11) fuhr 26 Punkte in Wallbach und siegte mit 64,22 Punkten vor seinem Vereinskameraden Nino Fuchs (26,31) und Laurenz Hirt (19,95) aus Erzingen. Über den Tagessieg bei den U9-Schülerinnen freute sich Hedda Hirt vom RMSV Erzingen bei ihrem Debüt mit starken 24,60 Punkten vor der ebenfalls erstmals teilnehmenden Isabell Glass (RSV Herten), die auf 22,38 Punkte kam. Den Pokal gewann Emma Sehli (RSV Dogern), die insgesamt 39,59 Punkte in den drei Durchgängen ausgefahren hatte. Zweite wurde Mayla Flügel (34,43) aus Dogern vor Charlie Fröbel (33,12) aus Herten.