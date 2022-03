von Claudia Lais

Radsport: – Beim RSV Wallbach sind am Sonntag, 6. März, ab 11 Uhr, die besten Juniorinnen und Junioren der baden-württembergischen Kunstradvereine zu Gast. Der Verein richtet in der heimischen Flößerhalle den ersten Durchgang des „BW-Kunstrad-Cup“ aus. Zum Endergebnis zählen dann die drei Durchgänge des Cups sowie die baden-württembergische Meisterschaft der Junioren. In die Wertung kommen dann die drei besten Ergebnisse. Zudem werden bei diesem Wettbewerb die Kaderplätze für kommende Saison 2023 ausgefahren.

Im Feld der insgesamt 31 Starterinnen und Starter im Einer und Zweier sind auch Teilnehmer des Gastgebers sowie des RV Lottstetten zu finden. Im Einer darf sich die aktuelle Bezirkspokalsiegerin Leonie Papok aus Lottstetten gewisse Hoffnungen auf einen Podestplatz machen. Sie fuhr kürzlich Bestleistung mit 128,88 Punkten, hat nun 147,40 Punkte eingereicht.

Im Feld ihrer Konkurrentinnen sind auch zwei Lokalmatadorinnen zu finden. Caroline Wirth vom RSV Wallbach fährt im ersten Jahr bei den Juniorinnen. Sie hat ihre in der Schülerklasse gefahrene Kür um fünf Übungen erweitern müssen. Beim Bezirkspokal fuhr sie 88,90 Punkte heraus, nun ist sie mit 110,70 Punkten eingereicht.

Nach ihren Starts mit der nicht mehr aktiven Maria Wirth im Zweier, ist Stefanie Probst (RSV Wallbach) nun im Einer unterwegs. Sie hat 90,50 Punkte eingereicht und möchte in heimischer Halle an die kürzlich beim Pokal ausgefahren 80,21 Punkte anknüpfen.

Im Zweier der Juniorinnen stehen die Nationalkader-Fahrerinnen Letizia Daudey und Sofia Baier vom RV Lottstetten mit 115,60 eingereichten Punkten an dritter Stelle der Startliste. Mit 73,40 Punkte sind Lena Reichert und Laura Thomann vom RSV Wallbach eingereicht.

Weitere Infos zur Kunstrad-Veranstaltung, die nach den aktuell gültigen 3G-Regeln ausgetragen wird, gibt es auf der Homepage des Vereins unter: http://www.rsv-wallbach.de