von Rolf Rombach

Ringen: – Kein gutes Wochenende war es für die lokalen Ringerteams. Während Regionalligist KSV Rheinfelden mit 8:28 bei ehemaligen deutschen Serienmeister SV Germania Weingarten unterging, musste Oberligist TuS Adelhausen II ersatzgeschwächt im Spitzenkampf der RG Lahr mit 8:25 das Feld und die Tabellenführung dem RSV Schuttertal überlassen.

Regionalliga Baden-Württemberg

SV Germania Weingarten – KSV Rheinfelden 28:8. – Vor einer bundesligareifen Kulisse zeigte der Gastgeber seine Ambitionen auf die Rückkehr ins Oberhaus. Zudem trat der KSV Rheinfelden erneut nicht in Bestbesetzung an, musste sogar die Greco-Weltergewichtsklasse unbesetzt lassen.

Dennoch wussten sich die Gäste zu wehren. Patrick Hinderer (61 kg-Greco) vermied die Überlegenheitsniederlage gegen Trainer-Sohn Janis Heinzelbecker durch einen Überraschungsangriff nach dem Wiederanpfiff. Mittels Takedown und Durchdreher holte er sich vier Punkte, womit der 4:15-Ausgang dem SVG lediglich drei Punkte brachte.

Durch starke Konter war Eduard Frick sogar lang in Führung, ehe er durch einen eigenen Angriff den Ausgleich zum 9:9 hinnehmen musste, was durch die Schlusswertung an Weingartens Etienne Wyrich ging.

Doch auch der KSV Rheinfelden wusste zu punkten. Schwergewichtler Ferenc Almasi (130 kg-Greco) fing einen Schleuderversuch von David Hirsch ab und wurde kurz darauf Schultersieger. Andrius Reisch (75 kg-Freistil) fuhr 20 Sekunden vor Schluss die letzte Wertung zum 15:0-Überlegenheitssieg gegen Ali Beschtoew ein.

Oberliga Südbaden

RG Lahr – TuS Adelhausen II 25:8. – Keinen guten Tag erwischten die Ringer des TuS Adelhausen II. Zahlreiche Ausfälle begünstigten die RG Lahr in den vier leichtesten Gewichtsklassen zu Siegen mit Maximalpunktzahl. Einziger Sieger für die Dinkelbergstaffel in der ersten Halbzeit wurde Felix Krafft (130 kg-Greco), der gegen den letztjährigen Junioren-Vizeweltmeister Nikita Ovsjanikov mit 3:0 per Kampfrichterentscheid gewann.

Pascal Ruh (86 kg-Greco) glich in einem aktionsreichen Duell drei Mal aus, ehe er in der Schlussminute das Duell mit Viktor Hubert doch noch mit 12:14 hergeben musste. Für die Ergebniskorrektur sorgten Stephan Brunner (80 kg-Freistil) mit einem 10:4 gegen Eduard Semke und Manuel Wolfer (75 kg-Freistil) durch einen 15:0-Erfolg über Mike Köln.