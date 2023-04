Fußball vor 6 Stunden

Keine Zeit mehr für Ausreden beim FC Erzingen und FSV Rheinfelden im Aufwärtstrend

Fußball-Landesliga: In den nächsten Spielen müssen beim FC Erzingen Punkte für den Ligaverbleib her. FSV Rheinfelden hat sich warm geschossen, ist Tabellendritter und freut sich über die neue Harmonie in der Mannschaft.