Fußball-Landesliga vor 55 Minuten

Keine leichten Aufgaben für SV 08 Laufenburg und FSV Rheinfelden

Fußball-Landesliga: SV 08 Laufenburg erwartet am Samstag zum Ende der Vorrunde den FSV RW Stegen. Heimurlauber Sebastian Flaig könnte in den Kader rücken. Spitzenreiter FSV Rheinfelden will seine einmalige Erfolgsserie auch in der Partie am Sonntagmorgen bei der U23 des Freiburger FC nicht reißen lassen.