Radsport: – Der Saisonauftakt war zwar gelungen, doch es sei durchaus noch Luft nach oben, zog Kunstrad-Bundestrainer Dieter Maute aus Tailfingen sein Fazit nach dem ersten Durchgang im Baden-Württemberg-Cup der Juniorinnen und Junioren beim RSV Wallbach: „Man merkt schon, dass es der erste Wettkampf ist“, so Maute, unter dessen gestrengen Augen es für die Nachwuchshoffnungen der Vereine hieß, nach langen Wochen des Trainings, wieder Wettkampf-Luft zu schnuppern.

Radsport RSV Wallbach richtet im Kunstradfahren den ersten Durchgang im Ba-Wü-Cup aus – und wir haben Bilder Das könnte Sie auch interessieren

Mautes Anspruch ist hoch, denn seit Jahren dominieren die Deutschen den Hallenradsport auf der internationalen Bühne. Entsprechend hochklassig war das Feld in Wallbach besetzt. Schließlich ist Baden-Württemberg die Kunstrad-Hochburg in Deutschland.

Übungen auf höchstem Niveau

Auf die Klassensieger traf die Anmerkung des Bundestrainers nur bedingt zu. Der Deutsche Meister der Junioren und Vize-Europameister Linus Weber (SV Kirchdorf) zeigte Übungen auf höchstem Niveau, die jenen der Elite Klasse sehr nahe kommen. Dazu gehörte auch der vom Bundestrainer erfundene „Maute Sprung“, der ihn zum Sieg mit 177,60 von 190,20 Punkten führte. Ähnlich überzeugten die Europameister im Zweier, Jonas Mächtig und Simon Riedinger vom RSK Ilsfeld, die 119,03 von 147,00 Punkten herausfuhren.

Unter den Augen des Bundestrainers: Die Junioren-Europameister Simon Riedinger (oben) und Jonas Mächtig vom RKV Ilsfeld zeigten Bundestrainer Dieter Maute in Wallbach ihr Können und fuhren 119,03 Punkte heraus. | Bild: Ralf Schäuble

Im Feld der Juniorinnen wurden Lena Reichert und Laura Thoma vom Gastgeber RSV Wallbach vermisst. Das Duo fehlte aus gesundheitlichen Gründen. komplett absagen. Die zweiten Lokalmatadorinnen, Sofia Baier und Letizia Daudey vom RV Lottstetten, glänzten unter den Augen von Trainerin und Ex-Weltmeisterin Susanne Daudey mit einer guten Kür, die mit viel Applaus von den Zuschauern honoriert wurde.

Unter Wert: Die streng bewerteten 96,43 Punkte für das Programm von Sofia Baier (links) und Letizia Daudey vom RV Lottstetten beim Auftakt des Ba-Wü-Cups in Wallbach entsprachen nicht den selbst gesteckten Erwartungen ins Resultat. | Bild: Ralf Schäuble

Im Gegensatz dazu zeigte sich das Kampfgericht streng, zog dem Duo über 20 Punkte ab, so dass von 118,30 eingereichten Punkten 96,43 übrig blieben. „In der vergangenen Woche wäre die gleiche Übung um zehn Punkten besser gewertet worden“, war Susanne Daudey erstaunt. Zu Rang zwei hinter den Europameisterinnen Lena und Eva Streit (RMSV Orsingen), die 171,95 von 184,00 Punkten ausfuhren, reichte es dennoch – mit viel Vorsprung auf Dorothea Müller und Aleyna Su (RV Herrenzimmern), die 47,79 Punkte holten.

Höchstes Niveau: Die Geschwister Eva Streit (oben) und Lena Streit vom RMSV Orsingen wurden als Junioren-Europameisterinnen beim Auftakt zum Ba-Wü-Cup in Wallbach ihrer Favoritenrolle gerecht und fuhren 118,41 Punkte heraus. | Bild: Ralf Schäuble

Drei regionale Juniorinnen stellten sich im Einer dem Kampfgericht. Leonie Papok trotzte ihren gesundheitlichen Einschränkungen, und fuhr solide 116,30 von 150,70 eingereichten Punkten heraus.

Platz zwei: Leonie Papok vom RV Lottstetten durfte in Wallbach trotz des Abzugs von über 34 Punkten zufrieden sein. | Bild: Ralf Schäuble

Das reichte ihr gut zu Rang zwei hinter Hannah Reichle (RSMV Bad Schussenried), die 171,95 Punkte bekam. Selbst mit einer perfekten Vorstellung wäre sie gegen die schwäbische Vize-Europameisterin und Ausnahmetalent, die eine herausragende Kür zeigte, ohne Chance geblieben.

Aus dem Konzept: Lokalmatadorin Caroline Wirth vom RSV Wallbach verlor nach einem Sturz ihren Rhythmus und musste mit Rang acht zufrieden sein. | Bild: Ralf Schäuble

Caroline Wirth mit Sturzpech

Besonders viel hatte sich Caroline Wirth vom RSV Wallbach für ihren Heimauftritt vorgenommen. Doch ein Sturz im ersten Drittel brachte sie komplett aus dem Rhythmus und führte dazu, dass sie nicht alle Übungsteile in die vorgegebenen fünf Minuten packen konnte. Nach deutlichen Punktabzügen – es blieben von 119,60 eingereichten Punkten nur 78,93 übrig – landete sie auf dem enttäuschenden achten Platz.

Enttäuscht: Trainerin Claudia Lais (links) und Junioren-Kunstradfahrerin Caroline Wirth vom RSV Wallbach waren mit Platz acht nicht zufrieden. | Bild: Ralf Schäuble

Trainerin Claudia Lais, bei ihr liefen die organisatorischen Fäden der Veranstaltungen zusammen, war etwas geknickt. Der Auftritt ihrer Fahrerin habe nicht dem „Anspruch und Können entsprochen.“ Beim Abschlusstraining habe Caroline Wirth das Programm noch komplett fehlerfrei absolviert: „Wettkampf und Training sind zwei paar Stiefel. Deshalb ist es wichtig, jetzt wieder Wettkampfpraxis zu bekommen.“

Solide: Stefanie Probst vom RSV Wallbach musste sich lediglich 13,40 Punkte streichen lassen. | Bild: Ralf Schäuble

Besser lief es für die Wallbacherin Stefanie Probst. Als Elfplatzierte fuhr sie das von ihr zu erwartende Programm gut aus, musste sich am Ende lediglich 13,40 Punkte abziehen lassen.

Landesmeisterschaften in Aach folgen

Weiter geht‘s für die Kunstrad-Fahrerinnen und -Fahrer nach Auftakt des Baden-Württemberg-Cups am Wochenende 4./5. März mit den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Aach. Danach folgen zwei weitere Ba-Wü-Cups in Öhringen am 26. März und Bad Schussenried am 30. April. Aus den besten drei Ergebnissen dieser vier Wettbewerbe ergibt sich die Gesamtwertung. Die wiederum ist entscheidend für die Zusammenstellung der Kader im nächsten Jahr.